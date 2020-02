L'avis mortuaire

«Sandrine Rebmann-Jubin est née au Pays du Matin Calme, en Corée du Sud. C'est au bord de la route qu'une unité de l'hôpital (Mash) de l'Armée des USA devait découvrir Sandrine très mal en point. La section romande de «Terre des Hommes» la confia, à Bâle Ville, à une famille ajoulote qui l'adopta et la naturalisa. Suite à un accident de la route, Sandrine est décédée à Bâle, le 13 janvier, à l'âge de 52 ans.

Sandrine, Park Soon Hee en Corée, se révéla une adorable enfant, toujours de bonne humeur, surnommée «rayon de soleil» dans les écoles bâloises. Excellente en dessin, son oeuvre, un Pierrot de vives couleurs, fut choisie pour figurer sur un grand format à la Claraplatz. Elle y est encore placée chaque année depuis 34 ans, à lépoque de Fasnacht (carnaval). Douée pour les langues (français allemand, anglais, italien et dialecte bâlois), sa maturité en poche, elle renoncça à la médecine pour devenir une brillante infirmière. Elle donna naissance à deux enfants, Robin (20 ans) et Colin (14 ans).

Repose en paix, Sandrine, nous ne t'oublierons jamais. Trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Ton père, Guy»