Le superflic jurassien, c’était Michel Saner, jusqu’en 2012. C’est lui qui a mis sur pied la brigade des stups, dix ans après l’entrée en souveraineté de son canton, suite à une intervention politique. Mais six ans après sa retraite, ses galons ne lui valent pas le respect: deux anciens collègues ont obtenu son exclusion du syndicat des polices.

«D’anciens collègues changent de trottoir pour m’éviter alors que d’anciens délinquants traversent la route pour me saluer», s’étonne Michel Saner, devenu détective privé à Courfaivre (JU). Qu’est-ce qui lui vaut son exclusion du syndicat? «Le non-respect de la solidarité et de la cordialité stipulées dans nos statuts», répond le président du syndicat, Alexandre Girardin. Réplique de Michel Saner: «C’est oublier qu’à l’état-major j’étais le relais de la base, prompt à défendre mes hommes.» Devenu député suppléant, le PDC n’a pas assisté à son exclusion.

Il a refusé des mandats délicats On lui a reproché d’avoir enquêté sur un ancien collègue devenu inspecteur du travail, accusé d’avoir dénoncé une entreprise pour du travail au noir. Ce même reproche pouvait lui être adressé.

Fondateur de la société INVServices, Michel Saner assume sa promesse de 2012: ne pas investiguer sur des policiers. «J’ai été sollicité à deux reprises pour des affaires extraconjugales touchant des policiers, mandats que j’ai catégoriquement refusés», a-t-il malicieusement précisé au président du syndicat. La seconde demande d’exclusion émanait d’un policier qui n’a jamais aimé son supérieur. «Vous avez vos raisons… Elles vous appartiennent, je le conçois et je le respecte», lui a écrit Michel Saner. Le clash découle d’un fait survenu en automne 2017. Dans un snack, l’ancien subordonné s’était vanté d’avoir collé un article dans les locaux de la police. Cette coupure de presse montrait des porcs en liberté. Une photo de Michel Saner, fraîchement assermenté au Parlement, y avait été ajoutée…

Manque de collégialité

Alors qu’il attendait des excuses, s’estimant diffamé, Michel Saner a récolté une exclusion. Aucune plainte n’ayant été déposée, l’affaire restera sans suite. L’ancien commissaire sait qu’il «n’a pas toujours plu». «Je reconnais que pour diriger la police judiciaire, il faut de la poigne», convient Alexandre Girardin. Michel Saner trouvait légitime de rappeler un agent en congé pour mener une opération antidrogue. Mais ce n’est pas son comportement de l’époque qui est contesté ni son engagement politique, mais le manque de collégialité du retraité.

«Je ne suis pas un saint, mais je me suis toujours investi pour le bien public!» rétorque Michel Saner. Le superflic est resté syndiqué et cotisant «par esprit de solidarité et par respect de l’institution». Son exclusion n’aura qu’une conséquence. Pas pour lui, mais pour sa femme et ses enfants: la suppression de 45 ans de cotisations à la caisse au décès. (Le Matin)