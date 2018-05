La région entre le Chasseron (VD) et le Creux-du-Van (NE) doit être préservée des éoliennes. Une pétition a été lancée mardi par plusieurs associations contre «les monstres de ferrailles», indique le comité.

Il faut informer des dangers qui menacent «un des derniers espaces préservés du Jura», souligne le communiqué de presse. Les projets entre le Chasseron et le Creux-du-Van sont «les pires de Suisse» pour ce qui est de la pesée d'intérêt entre l'éolien, le paysage et la biodiversité, affirme Jean-Marc Blanc, secrétaire de Paysage Libre Vaud.

Sauvez le #creuxduvan et le #chasseron ! 3 parcs éoliens de 40 turbines pourraient détruire ces paysages suisses mythiques. Une pétition est lancée par les organisations environnementales: https://t.co/mnVHJDRlRT. #energieschweiz, @ofev, @myswitzerland, @ClubAlpin. pic.twitter.com/zDKyFJ8UFU — Paysage Libre Suisse (@PaysageLibre) 8 mai 2018

Région défigurée

Outre cette association, Pro Natura, Helvetia Nostra, BirdLife ainsi que la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage appuient la pétition. Le comité de parrainage est composé notamment de l'ancien directeur de l'Office fédéral de l'environnement Philippe Roch, du chanteur Michel Bühler, du conseiller national Michaël Buffat (UDC/VD) ou de l'ancien conseiller national radical neuchâtelois Claude Frey.

L'érection d'une quarantaine d'éoliennes (les parcs de Grandsonnaz, Grandevent et Provence) impliquera la construction de nouvelles routes et la région sera «complètement industrialisée et défigurée», selon les adversaires des hélices. Quelque 100'000 personnes visitent chaque année le Creux-du-Van «pour admirer un paysage préservé et typique», relève le communiqué.

Démocratie bafouée

Dans son discours écrit, Michaël Buffat dénonce la propagande en faveur des éoliennes. «On va jusqu'à bafouer notre système démocratique (...) en refaisant voter un conseil jusqu'à ce que la décision convienne», critique l'élu UDC en référence à la double votation de La Praz (VD).

Philippe Roch prône quant à lui de réelles économies d'énergie au lieu d'une promotion «déraisonnable de nouvelles consommations d'électricité.» «Nous n'avons pas besoin de cette production éolienne pour les 30 ans à venir», selon l'ancien haut-fonctionnaire de la Confédération. (ats/nxp)