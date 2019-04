On le sait: une perturbation active accompagnée d'air humide et froid va traverser la Suisse ce mercredi. Elle va particulièrement toucher la nuit prochaine le versant sud des Alpes, le Haut-Valais, le Tessin et les Grisons. Corollaire: les précipitations y seront particulièrement abondantes avec de fortes chutes de neige en montagne. Mercredi matin, les premiers 5 à 20 cm de neige fraîche sont déjà tombés dans la région au-dessus de 1600 mètres.

MétéoSuisse a du coup lancé une alerte de degré 4 sur 5 aux fortes chutes de neige pour ces régions, dont le Simplon, jusqu'à jeudi 18h. Il devrait ainsi tomber 10 à 60 cm au-dessus de 1200 mètres et même jusqu'à 120 voire 150 cm au-dessus de 1800 mètres!

Ailleurs, essentiellement en Suisse alémanique, mais pour la région fribourgeoise également, le degré est de 3 sur 5, avec 5 à 10 cm de neige en plaine et jusqu'é 30 cm au-dessus de 600 mètres. La région genevoise et le canton de Vaud devrait être épargnés.

Les hauts du canton de Neuchâtel pourraient aussi recevoir quelques centimètres de flocons.

Conséquence de ces chutes de neige en montagne: le danger d'avalanche est marqué. Selon l'Institut pour l'étude de la neige et des avanches (SLF), le degré est de 3 sur 5 au sud des Alpes, en particulier sur les versants exposés sud-ouest au-dessus de 2000 mètres. Les stations de Zermatt ou Saas-Fee sont actuellement concernées. Brigue est également dans la zone à risques. Le degré de danger pourrait même passer à 4 jeudi dans certains endroits, notamment dans la région d'Aletsch.

Des avalanches spontanées de moyenne et grande taille (plus rare) sont possibles dans l'après-midi, explique encore le SFL. Les randonnées demandent de l'expérience dans l'évaluation du danger. En outre, des avalanches de neige mouillée et des glissements de terrain isolés sont possibles avec la pluie en dessous de 2000 mètres.

(nxp)