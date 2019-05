Ça ne se voit pas forcément ce mercredi si on lève la tête. Mais les jours à venir seront ensoleillés. Et le week-end carrément estival et chaud. En fait, jusqu’à dimanche, chaque jour qui passera sera plus beau que le précédent. «Dès jeudi, les hautes pressions reprendront l’ascendant et le soleil s’imposera progressivement», écrit MétéoSuisse.

Ce jeudi, pour l’Ascension, un temps bien ensoleillé est attendu, même si un ciel souvent voilé est prévu en Suisse romande, avec de la bise sur le Plateau. Températures maximales: «20°, 23 en Valais», selon MétéoSuisse.

Hausse constante

Ensuite le thermomètre ne cessera de grimper et le soleil sera au rendez-vous. Températures maximales prévues, vendredi, samedi puis dimanche sur le Plateau en Suisse romande 23°, puis 26, puis 27. En Valais elles devraient même atteindre 28° samedi et 30 dimanche!

MeteoNews arrive aux mêmes conclusions, avec 23° dimanche à La Chaux-de-Fonds, 26 à Lausanne, 27 à Genève et 30 à Sion.

Coup de froid

En France, des températures de 30 degrés sont également prévues localement et «L’Est Républicain» s’amuse à noter que les autorités sanitaires ont activé mardi… le plan national canicule 2019. Mais c’est en fait purement technique: chaque année, fin mai, la France débute sa «veille saisonnière».

D'ailleurs ce n’est définitivement pas l’heure de courir acheter un ventilateur: dès lundi, le thermomètre devrait retomber assez brutalement et des précipitations sont à prévoir. Pas grave: on ne sera plus en congé…

(Le Matin)