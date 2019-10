De «La Smala» à Karim Slama, l’humoriste aux multiples talents, il y a déjà comme une contrepèterie. C’est donné le ton du spectacle d’ouverture de la saison du Théâtre de Marionnettes de Lausanne (TML), joué du 30 octobre au 10 novembre à l’aula du Collège des Bergières. «Après le grand show de «Titeuf – Le pestacle», souligne Lionel Caille, directeur du TML, c’est une partition plus intime et personnel que Karim Slama et Catherine Guggisberg proposent avec «La Smala». On y découvrira une certaine vision de la famille recomposée, ou comment marier des lampes de bureau et des lampes de chevet avec l’aide de comédiens, de bruitages et de musiques.»

Une histoire d’amour: Hélène Abajour, une lampe de chevet, mère de deux filles et Lucien Deburo, une lampe de bureau, père de deux garçons, décident de vivre ensemble. Mais dès le premier jour, les tensions montent avec l’attribution des chambres, l’installation du mobilier et les nouvelles règles de vie commune. La famille recomposée est au bord de la crise quand débarque une tante suédoise, prête à écouter les doléances des uns et des autres.

De six à 106 ans

«Ce spectacle qui donne vie à des lampes à l’instar du célèbre générique des films d’animation des studios Pixar, ajoute le directeur du TML, est ouvert au public dès l’âge de six ans. Mais il n’y a pas de limites supérieures, tant les niveaux de lecture sont multiples, de manière à ce que tout le monde y trouve du plaisir, enfants comme adultes.»

La Loterie Romande soutient le spectacle de la troupe de Karim Slama. Son aide a permis l’achat de matériel technique, de costumes ainsi que la fabrication de marionnettes et la création du décor. Comme avec «La Smala», près de 3'000 projets dans les domaines de la culture, de l’action sociale, du sport, de l’éducation, de la recherche, du patrimoine et de l’environnement bénéficient chaque année de l’aide de la Loterie Romande qui, rappelons-le, distribue l’entier de son bénéfice à des projets d’utilité publique.