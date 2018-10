La conseillère aux Etats Karin Keller-Sutter (PLR/SG), la favorite pour la succession de Johann Schneider-Ammann au Conseil fédéral, devrait annoncer sa candidature mardi à Wil (SG). Les pressions sont fortes pour que le PLR mise sur un ticket unique portant son nom.

Ecartée lors de l'élection de M. Schneider-Amman au gouvernement il y a huit ans, la gauche ne la considère plus aujourd'hui comme une «Blocher en jupon». Elle a convaincu des parlementaires en dehors des rangs de son parti en s'attaquant à des dossiers autres que la migration comme la santé ou l'UE.

Deux autres candidats potentiels se sont déjà retirés de la course. Le conseiller aux Etats appenzellois Andrea Caroni (PLR) a jeté l'éponge lundi invoquant une charge de travail incompatible avec ses responsabilités familiales.

Il a même plaidé en faveur d'une candidature de sa collègue Karin Keller-Sutter. «Notre gouvernement a besoin d'une présence plus forte de la Suisse orientale, des femmes et surtout de personnalités fortes et compétentes», a-t-il expliqué. La ministre zurichoise de l'économie Carmen Walker Späh (PLR) ne veut pas non plus devenir conseillère fédérale. La conseillère d'Etat explique son refus par ses fonctions au gouvernement zurichois. (ats/nxp)