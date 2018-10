Sur son site Internet, sa première citation sonne comme le programme de son parti, le PLR: «Une économie florissante et un Etat sain sont les fondements pour un avenir sûr». La voilà aujourd'hui partante pour reprendre la place de Johann Schneider-Ammann, qui l'avait battue après quatre tours de scrutin en septembre 2010.

En se déclarant candidate, la conseillère aux Etats Karin Keller-Sutter (PLR/SG) est aujourd'hui la «Kronfavorit»comme on dit en Suisse alémanique pour succéder au Bernois le 5 décembre prochain. Cette favorite pour la couronne a un petit lien avec la Suisse romande, puisqu'elle a partagé son enfance entre sa commune de Wil (SG) et Neuchâtel. Sa carrière politique a toutefois débuté au législatif de Wil (SG), 24 000 habitants. Elle a été élue ensuite au Parlement, puis au Conseil d'Etat saint-gallois, où elle a siégé douze ans de 2000 à 2012 à la tête de Justice et Police. Sa fermeté lui a valu le surnom de «Blocher en jupon», largement immérité tant elle soigne son allure.

A fin 2011, elle a été élue directement à la chambre des Cantons, qu'elle préside cette année. Le site du Parlement indique qu'elle a un modeste diplôme d'interprète de conférence, mais elle a fait plus tard des études en pédagogie à Montréal et à Fribourg. Polyvalente, elle siège dans les commissions de la sécurité sociale et de la santé publique, de l'économie et des redevances et de politique extérieure.

Un concentré de suissitude bourgeoise

Sous bien des aspects, Karine Keller-Sutter, 55 ans, est un concentré de suissitude bourgeoise. En tant que représentante du parti de l'économie, elle a un pied dans les assurances en siégeant au conseil d'administration de la Bâloise. Elle en a un autre dans la finance et l'immobilier en tant que présidente de Pensimo à Zürich (société de fonds de placement créée par les frères Schmidheiny). Enfin pour le monde patronale, elle est préside l'association suisse du commerce de détail (Swiss Retail) et siège au comité directeur de l'Union patronale suisse.

Qui voudrait lui contester l'élection le 5 décembre prochain ? Le conseiller aux Etats appenzellois, Andrea Caroni (PLR), a déclaré forfait, tout comme la conseillère d'Etat zurichoise Carmen Walker Späh. Même du côté de la gauche, son élection paraît jouée. Le PLR pourrait se permettre de la présenter seule. (Le Matin)