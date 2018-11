«Suite à l’assassinat du journaliste Khashoggi, la commission a décidé de suspendre l’examen de la convention jusqu’à ce que le Conseil fédéral ait procédé à un réexamen fondamental des relations entre la Suisse et l’Arabie saoudite.» Les membres de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER) n'ont pas eu beaucoup de doute dans leur décision prise hier par 23 voix à 0 et 1 abstention. Cette convention de double imposition, en préparation depuis 2010, devait être une formalité devant les Chambres, comme c'est souvent le cas pour ce genre de dossier.

La commission ajoute également que, dans le cadre de la guerre que mène l'Arabie saoudite contre la population civile du Yémen, «la Suisse ne peut pas se contenter de traiter cela comme simple point à l'ordre du jour, mais elle doit surveiller ses relations avec ce pays et élaborer une stratégie cohérente.»

«Trop de questions restent sans réponse dans nos relations avec l'Arabie saoudite. C'est pourquoi nous avons besoin d'une stratégie qui soit globale de la part du Conseil fédéral », déclare la conseillère nationale Ada Marra (PS/VD), membre de la CER. Cependant, la commission n'a pas pris position sur le voyage prévu du conseiller fédéral et futur président Ueli Maurer l'année prochaine à Riyad. (Le Matin)