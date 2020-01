Rock baroque

Silver Dust sur scène, depuis 2013, c'est un spectacle musical dans une ambiance rock baroque.



La scénographie sert des récits à la Tim Burton. Le groupe est formé de Kiki Crétin, alias Lord Campbell (chant et guitare), Magma (batterie), Tiny Pistol (guitare) et Kurghan (basse).



Lord Campbell orchestre des personnages énigmatiques, en chair et en os ou projetés sur un miroir magique, «le cinquième membre du groupe», selon le leader.