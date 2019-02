Il fallait oser. Ils l’ont fait. Et s’en disent très satisfaits. Dans une campagne publicitaire provocatrice, Kuoni s’amuse de la célèbre coiffure du président américain. On voit le message «oubliez Donald Trump» sur l’image d’un cacatoès arborant une belle huppe jaune très trumpienne. Pour compléter le tableau, sur certaines affiches, le message est accompagné d’une proposition de voyage au Mexique, pays que le républicain rêve d’emmurer…

La campagne du voyagiste suisse se décline sur des affiches ou spots vidéos. Elle fonctionne sur le clin d’œil entre le texte et l’image, comparant un patron à un gorille, ou égratignant au passage d’autres icônes suisses: les F/A-18, le jet d’eau, le Palais fédéral, le Forum de Davos. (Voir galerie ci-dessus.)

Un sondage avant de se lancer

Sur le thème «des vacances où l’on oublie tout», cette campagne a été conçue par la société Unikat, de Küsnacht (ZH). Boîte de communication qui indique avoir créé des «affiches qui donnent des envies de vacances mais stimulent aussi le sourire et la réflexion.»

Mais est-ce risqué de miser sur la provocation ou l’ironie? En fait Kuoni s’est montré prudent, en testant le concept avant de l’adopter. «Bien entendu, la campagne est quelque peu audacieuse. Mais dans le processus de sélection, un sondage représentatif de la population a attesté d’un haut degré d’humour de la campagne – c’est l’une des raisons pour lesquelles nous nous sommes prononcés en sa faveur», explique Markus Flick, porte-parole de DER Touristik Suisse, groupe qui réunit Kuoni, Helvetic Tours et quelques voyagistes spécialisés.

Pas de critiques particulières

«Les quelque 30 sujets que nous abordons tournent, de manière humoristique et avec un clin d’œil, autour de thèmes qui influencent la vie quotidienne de nombreux Suisses et Suissesses, et que l’on peut laisser derrière soi grâce à de belles vacances. Donald Trump, avec sa forte présence médiatique, fait définitivement partie de notre quotidien», enchaîne Markus Flick. Qui n'oublie pas de préciser: «Bien entendu, Kuoni est totalement neutre sur le plan politique.» Lancée il y a quelques semaines déjà, la campagne n'a pas suscité de critiques particulière, selon lui. Mais «un vif intérêt».

Ajoutons que Kuoni n'a pas inventé la comparaison amusée entre des oiseaux et la coiffure présidentielle.

(Le Matin)