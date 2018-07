De l'air chaud et instable s'est dirigé vers la Suisse, dimanche, provoquant dans la soirée «un mélange explosif», propice aux orages. La Suisse orientale a été particulièrement touchée. L'A1 près de Wil (SG) a été inondée et des glissements de terrain ont été signalés. Pendant un bref instant, l'autoroute a dû être fermée dans les deux sens. La voie en direction de Zurich est restée fermée durant plusieurs heures.

Der starke Regen vom Sonntagabend sorgte für eine überschwemmte A1 bei Wil. https://t.co/EzYxE20fw5 — SRF Regionaljournal (@srf_ostschweiz) July 16, 2018

«20 Minuten» rappelle mardi que ce n'est pas la première fois que ce tronçon d'autoroute est inondé après des orages. Il y a trois ans, d'importantes masses d'eau, tout comme 250 mètres cubes de roche et de boue, avaient rendu la chaussée impraticable. Par endroits, la couche d'éboulis atteignait jusqu'à 60 centimètres. L'A1 avait dû être fermée pendant toute une nuit.

En 2021 au plus tôt

Les autorités n'auraient-elles pas assez pris au sérieux le risque d'inondation à cet endroit? «Non», répondent-elles. Klemens Müller, chef de projet de la protection contre les crues de la région de Wil, rappelle qu'un premier concept inondation a été présenté il y a peu de temps. Sa mis en oeuvre prendra cependant encore plusieurs années. En cause: les longs processus démocratiques régnant en Suisse. «De nombreuses personnes et groupements peuvent encore s'opposer au projet. C'est pourquoi on a fait très attention à ce que notre proposition dérange le moins de gens possible.» Autre défi de taille: la densité de constructions dans cette région, qui rend quasi-impossible la déviation ou l'élargissement des ruisseaux. Le budget actuel est évalué à 27,3 millions de francs. Selon Klemens Müller, la mise en oeuvre du projet ne débutera qu'en 2021 au plus tôt.

En attendant, l'expert affirme qu'il est tout à fait possible que d'autres inondations touchent l'autoroute près de Wil. Le problème se situe au niveau d'une conduite qui passe sous l'A1. Dimanche, celle-ci a été saturée, raison pour laquelle l'eau a envahi les voies. Le projet en cours de gestation prévoit une deuxième conduite. (Le Matin)