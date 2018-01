L'Association transports et environnement (ATE) s'attaque aux moteurs diesel et leurs émissions d'oxydes d'azote. Elle a inauguré jeudi un indicateur de pollution, installé sur l'Eglise du Saint-Esprit devant la gare de Berne. «Dans toute la Suisse, la pollution aux NOx (gaz nitreux) est encore nettement trop élevée dans de nombreuses zones où le trafic est dense», souligne l'ATE dans un communiqué.

L'association pointe les voitures diesel comme premières responsables: les émissions d'oxydes d'azote de certains modèles dépassent largement les limites autorisées. Le panneau lumineux installé sur l'église fonctionnera nuit et jour jusqu'à fin février. Son éclairage changera suivant la qualité de l'air en ville: la lumière sera rouge lorsque la concentration de NOx dépassera les 30 g/m3, verte lorsqu'elle se situera en dessous de cette moyenne annuelle.

Voitures diesel

Les oxydes d'azote contiennent des substances nocives pour la santé. En font partie les NOx (gaz nitreux, somme de NO et NO2), le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2).

Une forte concentration d'oxydes d'azote est néfaste pour l'homme, provoquant des cancers, de problèmes respiratoires et cardio-vasculaires. Des émissions trop élevées causent en outre une eutrophisation des écosystèmes (accumulation d'éléments jusqu'à un déséquilibre) et des pluies acides.

Pour maîtriser enfin la concentration de NOx, l'ATE propose d'interdire à la vente les voitures diesel qui ne respectent pas la norme de gaz d'échappement Euro 6 TEMP. Présidente de l'association, la conseillère nationale Evi Allemann (PS/BE) a déposé une motion en ce sens au Parlement, qui devrait être traitée à la session de printemps. Des informations en continu provenant d'autres stations de mesure en Suisse (Zurich, Lausanne, Bâle et Lugano) sont aussi proposées ici. (ats/nxp)