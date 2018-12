Melbourne nous prend pour des naïfs. Le tournoi a annoncé l'introduction d'un super tie-break au 5e set. Super, c'est vite dit. C'est pas parce qu'il se jouera en 10 points gagnants et non 7 qu'on n'a pas vu la manœuvre. C'est juste pour que le tournoi soit taillé (ou plutôt «tié») sur mesure pour Federer qui se fait méchamment vieux. D'ailleurs, Wimbledon aussi s'y met en 2019, espérant que son chouchou y gagne encore une fois. En fait le seul tournoi du Grand Chelem à garder un 5e set sans tie-break, c'est Roland-Garros. Pourtant, Nadal n'est plus tout jeune. Faut croire que les Français en ont marre de le voir soulever la coupe. Mais s'ils attendent qu'un Tricolore le gagne, faudrait au contraire carrément raccourcir le tournoi de moitié. Car les Français atteignent rarement la deuxième semaine.

Michel Pralong

Down Size Me

De manière peu surprenante au pays du Coca et du MacDo, les Américains ont grossi, selon un rapport du National Center for Health Statistics. En 2000, l’Américain pesait 86 kilos en moyenne. Sa balance affiche désormais 89,8 kg. Idem pour les femmes, qui sont passées de 74 à 77 kilos. De manière plus surprenante, les Américains ont aussi… rapetissé. En 2000, Monsieur mesurait 175,6 cm et Madame 161,7 cm. Il a perdu 2 centimètres, elle en a perdu 6. Ce n’est pas spectaculaire mais incontestable: les Américains ont rétréci. Notre conseil: qu’ils arrêtent de se laver.

Renaud Michiels

A Noël, le cœur ne fait pas un carton

Durant les fêtes, le risque de crise cardiaque augmente de 15%. Ce sont des chercheurs suédois qui l'ont découvert après avoir étudié 283 000 cas d'infarctus. 283 000! Voilà des gens qui prennent leur métier à cœur.

Michel Pralong

Il a vu rouge

L’antispéciste mondain énervant Aymeric Caron a inventé un mot car «manger de la viande, c’est vandaliser la planète», peut-on lire sur 20minutes.fr: les «viandales». Demain il expliquera sûrement que le salopard qui arracherait un plant de cannabis est un H-assin.

Renaud Michiels

Ça fait quand même une chiée de pognon

C'est donc l'épilogue dans l'affaire des dizaines de milliers d'euros jetés dans des WC à Genève. Enfin presque, parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi ces clients espagnols de l'UBS ont bazardé tous ces billets dans les toilettes. Pensaient-ils qu'on blanchissait l'argent de cette manière? Quoi qu'il en soit, tous ceux qui ont retrouvé le fric peuvent le réclamer. Faut pas se gêner, l'argent n'a pas d'odeur. Quoi que celui-là...

Michel Pralong

Un truc à l'emporte-pièces

A l'approche des fêtes, «Metro» évoque un soi-disant système pour tromper l'éthylomètre. Sucer des pièces en cuivre de 1 penny ou de 2 pence . Eh bien ça ne fonctionnerait pas du tout, mais malgré cela, les policiers se retrouvent souvent face à des conducteurs dont la bouche ressemble à une tirelire. En Suisse, on n'a plus de pièce en cuivre de toute façon. Et faut être un peu moderne, suçons nos cartes de crédit! Cela ne fera sans doute pas baisser le taux d'alcool, mais ça risque de faire rire les gendarmes.

Michel Pralong

Contre le caca-eau, le cacao

Des chercheurs bâlois et zurichois ont démontré que le chocolat à forte teneur en cacao est un bon remède contre la diarrhée. Cette étude irresponsable risque de nous priver de chocolat: demain il faudra une ordonnance…

Renaud Michiels

Kabila: c'est pas encore Congo départ

On le craignait, c'est arrivé. Jospeh Kabila, président de la République démocratique du Congo depuis 2001 mais dont le dernier mandat s'est officiellement terminé en décembre 2016 semble toujours vouloir s'accrocher au pouvoir. Les élections prévues le 23 décembre sont reportées dans un premier temps au 30 décembre suite à, c'est ballot, l'incendie d'une partie du matériel de vote. Cela n'a hélas rien d'une BD et pourtant:

Michel Pralong

