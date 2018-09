Des grenades suisses entre les mains des djihadistes en Syrie. C'est ce que montrent les photos publiées par le journal alémanique SonntagsBlick et prises au début du mois d'août par les combattants de l'alliance djihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS, formé de membres de l'ex-branche d'Al-Qaïda) près de la ville syrienne contestée d'Idleb.

Les photos montrent un arsenal d'armes que le HTS aurait volé lors d'une attaque contre une cellule de l'EI ennemie. On y trouve des bombes artisanales, des fusils, des ceintures explosives et des grenades suisses des types OHG92 et HG85. Celles-ci proviennent de la société d'armement Ruag. Selon le journal, les munitions faisaient partie d'une livraison approuvée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) en 2003.