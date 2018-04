Près de 1300 passionnés de jeux vidéo se sont rendus durant le week-end pascal au SwissTech Convention Center de l'EPFL. Aux manettes ou spectateurs, ils participaient à la plus grande LAN-party de Suisse, PolyLAN 31.

«Pour cette édition, nous avons mis un effort tout particulier sur nos animations et petits tournois conviviaux», indiquent les organisateurs de la manifestation dans un communiqué lundi. Ces tournois «font l'âme de notre événement». Ils sont proposés sur quelque 60 jeux différents.

Environ 700 joueurs ont pris part aux compétitions e-sportives pour une récompense totale de 27'000 francs. Cinq grands tournois, auxquels participaient les meilleurs joueurs et équipes e-sport de Suisse, se sont déroulés entre vendredi et lundi. Il s'agissait de Rocket League, dans lequel des footballeurs sont remplacés par des voitures, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch, Hearthstone et League of Legends.

Ce PolyLAN 31 est la cinquième LAN de grande envergure à avoir pris place dans le SwissTech Convention Center de l'EPFL. Comme de coutume, le public a pu assister à la retransmission en direct des matchs les plus importants, et des commentateurs ont animé la scène. (ats/nxp)