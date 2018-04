Sur les réseaux sociaux, des algorithmes personnalisent le contenu que nous lisons, au risque de proposer un point de vue toujours plus réduit et extrême. Des chercheurs de l'EPFL ont développé une solution qui permettrait une personnalisation plus équilibrée.

Clique sur un lien plutôt qu'un autre change le contenu que de nombreux sites internet montrent par la suite à chaque utilisateur. Les algorithmes utilisés par des réseaux sociaux comme Facebook apprennent de nos préférences et fournissent de plus en plus de contenu calibré selon ces intérêts.

Au risque de ne plus rien montrer de contraire à nos opinions, et de déformer notre vision du monde: «Ces algorithmes distordent la réalité. Les réseaux sociaux deviennent alors des caisses de résonance où les opinions tendent vers l'extrême», explique Elisa Celis, chercheuse à la faculté Informatique et Communication de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), citée jeudi dans un communiqué.

«De nombreuses études ont montré que si vous êtes indécis, l'ordre dans lequel on vous montre une information et sa fréquence de répétition vont vous influencer. Ces algorithmes vont donc façonner votre opinion à partir de données biaisées», poursuit la chercheuse.

Avec le Pr Nisheeth Vishnoi, elle a conçu un algorithme qui peut être réglé pour fixer un taux de diversification minimum du contenu. «Un réseau social pourrait choisir de présenter au moins 10% de points de vue opposés à ses utilisateurs, par exemple, afin de garder une vision du monde plus équilibrée», expliquent les chercheurs.

Leur algorithme peut facilement être installé dans les systèmes actuels. Reste à intéresser les grandes entreprises, qui dépendent de l'efficacité de ces algorithmes pour leurs revenus publicitaires. Sensibiliser les gouvernements à cette problématique serait également un facteur important pour combler l?actuel vide législatif, notent encore les scientifiques. (ats/nxp)