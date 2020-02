Comptez de un à 140 et dites-vous à chaque chiffre égrené que vous gagnez un million. Au bout de deux longues minutes vous arrivez enfin au montant de la super cagnotte mise en jeu aujourd’hui par l’EuroMillions: 140 millions de francs, soit l’équivalent de 130 millions d’euros. Et pourtant, mardi dernier, le jackpot s’élevait à 41 millions de francs. Ce coup de baguette magique est dû à la première cagnotte exceptionnelle de l’année proposée par les dix loteries partenaires de l’EuroMillions, dont la Loterie Romande.

La chance, n’oublions pas, ne sourit pas qu’aux autres. Devenir multimillionnaire en Suisse grâce à l’EuroMillions, c’est possible. Le 2 octobre 2018, le joueur qui avait coché les cinq bons numéros et les deux étoiles établissait avec un jackpot de 183,9 millions, un nouveau record du plus gros gain jamais réalisé sur sol helvétique depuis la création du jeu en 2004.

Dans les kiosques, c’est l’effervescence. «Mes clients sont enthousiastes , remarque en riant Letizia Scalizi, cogérante avec Luca du Kiosque Léman-Centre à Crissier. Cela génère une atmosphère très positive. Et nous voyons débarquer des joueurs qui ne jouent jamais, surtout dès que le jackpot dépasse les 80 millions.»

Pour tenter votre chance, il vous suffit de remplir votre bulletin EuroMillions et de le faire valider jusqu’à 19h30 auprès de l’un des 2500 points de vente de la Loterie Romande ou sur le site internet www.loro.ch. Et si vous n’avez pas de numéros fétiches, pas de problème, optez pour un Quick Tip: le système choisit aléatoirement des numéros à votre place.

Assez d’argent pour s’acheter une île!

Mais que faire avec tant d’argent? Vous pouvez déjà acquérir un jet privé dont le prix oscille entre 3 et 40 millions de francs selon la taille de l’appareil et son rayon d’action. Il vous reste encore suffisamment de sous pour vous payer la suite impériale du Ritz pendant plusieurs années ou faire l’acquisition d’une somptueuse demeure. Et si vous préférez vous évader sur une île de rêve, vous trouverez déjà dans les Caraïbes des petits paradis entre six et dix millions de francs.

Rappelons que les loteries partenaires de l’EuroMillions ont lancé le 1er février dernier une nouvelle formule. Parmi les nouveautés, des jackpots plus gros qui grimpent plus rapidement, des super cagnottes à 140 millions trois à quatre fois par année et une augmentation de la limite maximale du jackpot.

Que la chance soit avec vous!



Victor Fingal