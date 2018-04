Unia s'en est pris à l'UDC lors de l'assemblée des délégués des Arts et métiers. Le syndicat a accusé le parti de «jouer le jeu des entreprises tricheuses».

La disparition de la libre-circulation des personnes et des mesures d'accompagnement conduirait à l'engagement de salariés européens à des conditions inférieures à celles pratiquées en Suisse, a jugé vendredi Unia. Or selon le syndicat, les manœuvres de l'UDC, «sous couvert de la souveraineté nationale», visent justement à «abolir la protection des salaires en Suisse», a-t-il écrit dans un communiqué.

«Des formes de régulation et de contrôles sont plus que jamais nécessaires», a insisté Aldo Ferrari, vice-président d'Unia, devant les salariés de l'artisanat réunis à Berne. «Que les politiciens qui prétendent le contraire viennent travailler sur les chantiers avant de faire carrière sur le dos des travailleuses et des travailleurs», a-t-il ajouté.

Le syndicat a plaidé pour une «extension systématique» des conventions collectives de travail (CCT) et une limitation du recours au travail temporaire. Il a également dit s'attendre à «une attitude exemplaire» dans l'attribution des marchés publics. Le secteur des Arts et métiers d'Unia compte 50'000 membres. Il regroupe les branches de l'artisanat du bâtiment, à l'image des métiers du bois, de la peinture, de l'électricité ou de la construction métallique. (ats/nxp)