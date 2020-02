«Je ne m'y attendais pas, c'est une surprise...» Alors qu'il avait souhaité, en vain, le soutien des Verts pour avoir défendu la forêt du Flon, le candidat indépendant du Parti de rien, Toto Morand vient d'apprendre que les jeunes UDC vaudois ont décidé de le soutenir. C'est le monde à l'envers... Cette décision a été prise lors d'une séance du comité le 1er février pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat du 9 février.

Oublié, le minaret

Certes, cette consigne de vote arrive un peu tard, mais elle interpelle le candidat, qui n'a jamais fait mystère de son opposition au parti de Christoph Blocher. Il avait même posé un minaret factice en 2009 sur le toit de son usine dans la banlieue lausannoise en guise de protestation contre l'initiative pour l'interdiction des minarets. Un geste de défiance, qui avait fait le tour de la Suisse.

Contre «l'obsession de la croissance»

«Je n'ai pas eu de contacts avec ces jeunes, commente Toto Morand, mais je pense qu'ils ont pris cette décision pour quelques-unes de mes positions et de mes actions. Je suis le seul à parler des agriculteurs et des vignerons, aussi je défends plutôt les petites entreprises que les grosses multinationales. J'ai fait une pétition pour un prix du lait acceptable. Je suis le seul qui dénonce aussi cette obsession d'augmenter de 200 000 personnes la population dans le canton de Vaud, à remettre en cause cette croissance à gogo qui nous mène dans le mur. Même les Verts ne disent rien là-dessus. Ils font un choix idéologique en soutenant la liste de la Grève pour le climat, mais pas un mot sur la décroissance.»

Agacement avec le PLR

Pour le président des jeunes UDC, Elouan Indermühle, c'est un peu tout ça: «Mais au départ de notre réflexion, nous en avons un peu marre du PLR qui nous demande de soutenir ses candidats, mais qui à l'inverse a de la peine à soutenir les nôtres. Quant à l'histoire du minaret, chacun ses convictions. M. Morand a les siennes, il n'est pas 100% UDC compatible... Mais c'est moins important qu'un parti qui défend le rapprochement avec l'Union européenne.»

A l'UDC, chacun fait ce qui lui plaît...

Comment réagit le parti mère, l'UDC Vaud, à cet appel à soutenir un adversaire? Pour son président, Kevin Grangier, il n'y a pas de problème: «A l'UDC Vaud, explique-t-il, nous avons pris une décision au congrès, en novembre dernier, de soutenir la candidature du PLR de Christelle Luisier. A l'époque Toto Morand n'était pas candidat et peut-être que, s'il l'avait été, les jeunes UDC auraient fait une proposition. Pour le reste j'ai appris cela par communiqué, je n'étais pas informé et je n'avais pas à l'être car les jeunes UDC n'ont pas besoin de mon autorisation pour décider ce qu'ils veulent... »

Le président a ainsi réagi avec humour sur la page Facebook des jeunes en engageant Toto Morand à enlever son minaret.

Des voix de partout

«J'aurais des voix de toutes les tendances» conclut le candidat du Parti de rien. Il attend avec impatience les résultats de dimanche dans cette élection dominée par la candidature de Christelle Luisier attaquée par trois outsiders: Toto Morand, Jean-Marc Vandel du Parti Pirate et Juliette Vernier pour la Grève du climat Vaud.

Eric Felley