L'Union démocratique fédérale (UDF) soutient les deux objets en votation le 4 mars, soit l'initiative «No Billag», qui vise à supprimer la redevance radio-TV, et le nouveau régime financier 2021, qui prolonge la perception de l'impôt fédéral direct et de la TVA. Réunis en assemblée samedi à Olten (SO), ses délégués ont accepté les deux objets par respectivement 40 voix contre 34 et 82 voix contre 1.

Dans un communiqué samedi, l'UDF critique l'«énorme flux financier que reçoit la SSR» pour «beaucoup de divertissement» et «souvent une couverture unilatérale», spécialement quant aux informations sur le conflit israélo-palestinien. Selon le parti, la SSR, financée avec de l'argent public, «se positionne constamment contre Israël». (ats/nxp)