Les délégués de l'Union démocratique fédérale (UDF), réunis samedi à Olten (SO), recommandent de rejeter le 23 septembre les deux initiatives alimentaires. Ils prônent en revanche le oui pour le vote sur les voies cyclables, indique le parti dans un communiqué.

L'arrêté fédéral sur les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres est une base de coordination optimale, a estimé une majorité de délégués.

Les fortes interventions de l'Etat demandées par les deux autres initiatives manquent en revanche le but recherché, selon l'UDF. Les délégués rejettent aussi bien celle «Pour des aliments équitables» que celle «Pour la souveraineté alimentaire».

Les délégués de l'UDF ont par ailleurs décidé d'apporter leur soutien officiel aux initiatives «Pour l'autonomie de la famille et de l'entreprise» (initiative pour la protection de l'enfant et de l'adulte) ainsi qu'à celle intitulée «OUI à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac». (ats/nxp)