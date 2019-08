L'Union démocratique fédérale (UDF) lance une initiative fédérale intitulée «Nouveau financement des soins - faire baisser les primes-maladie», a-t-elle indiqué jeudi. L'offre de soins doit être entièrement payée par la Confédération, estime-t-elle.

Cette initiative est le résultat de larges discussions avec des spécialistes qui entendent garantir l'offre de soins pour les générations futures et soulager dans le même temps la population des hausses de primes exorbitantes, dit l'UDF.

Diminuer la bureaucratie

L'initiative vise un changement de système. Seules les prestations de restauration et d'hébergement ne doivent pas être assumées par la Confédération, estime-t-elle. Ce changement contraindrait la Confédération à garantir l'efficience des coûts et à diminuer la bureaucratie, pensent les initiants. L'initiative libérerait aussi cantons et communes des millions que leur coûte le modèle de financement actuel.

Quelque 3 milliards de francs des frais de soins sont actuellement payés par les primes maladie (assurance de base). S'ils étaient désormais à la charge de la Confédération, les assurances-maladie en seraient déchargées, ce qui permettrait de baisser les primes également de 3 milliards, ce qui représente 7% d'économie par assuré (375 francs pour l'année 2018). (ats/nxp)