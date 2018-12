Voilà du pain sur la planche pour Viola Amherd. L'Union suisse des arts et métiers (USAM) dénonce l'attitude des hautes sphères militaires qui refusent de prendre en compte les intérêts des entreprises pour la date d'entrée à l'école de recrue d'été.

«Ces derniers temps, les questions liées à la consommation d’alcool, de cigares et les notes de frais personnelles semblent plus préoccuper l’armée que le traitement correct des apprentis et de PME qui les emploient.» C'est sur ce ton qu'a été publié un article sur le site de l'association faîtière, peu après la nomination de la Haut-Valaisanne à la tête du Département de la défense de la protection de la population et des sports (DDPS).

Quatre semaines de perdues...

Le courroux des entreprises vient du fait que l'entrée à l'école de recrues a été avancée dans la nouvelle organisation de l'armée. Cette année, elle aura lieu le 24 juin. Pour les entreprises, c'en est trop. L'USAM s'est déjà inquiété de cette situation sans avoir obtenu de réponses satisfaisantes. Le PDG de Victorinox, a écrit lui-même à l'Etat-Major: «Je suis très étonné de constater qu’à partir de 2018, nos étudiants devront commencer l’école de recrue (ER) d’été une semaine plus tôt qu’auparavant. Or les contrats d’apprentissage sont signés jusqu’à fin juillet.»

Du coup, les entreprises peuvent perdre jusqu’à quatre semaines de travail. Pour Victorinox, qui emploie 53 apprentis, ce n'est pas rien. Le commandant de corps Daniel Baumgartner a répondu d'une manière générale: «Nous essayons de maintenir un recoupement aussi minime que possible entre les examens finaux d’apprentissage et le début de l’école de recrue.»

Inégalité de traitement avec les étudiants

L'USAM remarque aussi que l'entrée à l'école de recrues d'été est parfaitement coordonnée pour les étudiants. «Il existe un accord entre l’armée et les universités afin de coordonner le début de l’ER d’été avec la fin des études. En revanche, pour la formation professionnelle, un tel accord n’est même pas envisagé...» Et l'article de conclure :« Dans le monde des affaires et en politique, il est prévisible que le climat de bonne volonté qui prévaut actuellement entre l'économie et l'armée ne dure pas.»

Est-ce un effet de l'arrivée de Viola Amherd à la tête du DDPS ? L'USAM adopte soudain un ton bien agressif à l'égard des haut gradés qui vivraient dans «une tour d'ivoire». Dans une circulaire envoyée à ses membres avant Noël, l’association faîtière recommande aux entreprises de compléter leur contrat d’apprentissage par une clause. Celle-ci obligerait l'apprenti à faire une demande de report de son école de recrues en cas de chevauchement entre les dates du contrat et la date d'entrée sous les drapeaux. Du coup, c'est l'apprenti qui trinque... (Le Matin)