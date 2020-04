L'Union syndicale suisse (USS) salue les mesures annoncées jeudi par le Conseil fédéral. La faîtière syndicale se réjouit notamment de l'amélioration de la situation pour les indépendants et d'une meilleure protection des salariés à risques.

Avec cette nouvelle protection des indépendants, le filet de sécurité sociale touche de plus en plus de personnes et les protège des besoins existentiels, se réjouit l'USS dans une prise de position. Ces travailleurs sont en effet fortement touchés par les mesures du Conseil fédéral pour endiguer la pandémie.

La faîtière reçoit également positivement les clarifications apportées à la situation des employés à risques. «Ils ont le droit de ne faire que du télétravail, relève-t-elle. Ils ne peuvent retourner travailler dans l'entreprise que sur une base volontaire». L'employeur est également tenu d'adapter le travail aux conditions de santé.

Dans un communiqué distinct, le syndicat Syndicom et six autres associations professionnelles, actives dans les médias et l'industrie créative, se réjouissent également de la décision du gouvernement d'étendre à tous les indépendants les mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de coronavirus.

Mercredi, l'USS expliquait sa vision:

Maintenir le pouvoir d'achat

L'USS salue par ailleurs la stratégie de sortie progressive du Conseil fédéral et sa volonté d'adapter le rythme des étapes à la situation épidémiologique. La santé et la situation économique des salariés doit primer.

«La meilleure stratégie de sortie consiste à maintenir le pouvoir d'achat», poursuit l'USS. Les employés avec de faibles salaires doivent recevoir une compensation salariale de 100% en cas de chômage partiel. Les entreprises recourant à l'aide de la Confédération ne doivent en outre pas pouvoir licencier leurs employés.

L'USS demande enfin au Conseil fédéral de fournir des garanties financières aux garderies afin que ces structures soient maintenues. La priorité doit être accordée à la protection des parents qui retourneront progressivement au travail. (ats/nxp)