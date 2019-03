Les étudiants alémaniques ne sauront-ils bientôt plus parler français? C'est du moins la crainte de plusieurs professeurs de l'Université de Bâle. Ils se disent très inquiets de leur manque de connaissances à leur niveau et l'on fait savoir dans une lettre commune au département bâlois de l'éducation.

Selon eux, les objectifs d'apprentissage fixé par l'école alémanique ne sont pas atteints. De sorte que les étudiants universitaires accusent un retard d'au moins deux ans, explique mardi la «Basler Zeitung». Corollaire: ils ne sont ou ne seront pas capables d'étudier dans des universités francophones ou de commencer des études de français dans l'Alma Mater bâloise.

«Passepartout» en cause

Cause de l'inquiétude des profs: le projet «Passepartout» introduit en 2011. Celui-ci englobe le programme «Mille feuilles» à l'école primaire et «Clin d’œil» au secondaire. Mais il aurait pour conséquence que de nombreux élèves ont toujours des difficultés orales et grammaticales, même après 2 à 3 ans de leçons de français.

Selon les enseignants qui l'utilisent, ce matériel est totalement inadapté. La résistance est si forte que le gouvernement de Bâle-Campagne a décidé de laisser les profs choisir leur matériel pédagogique. Mais Bâle-Ville continue lui d'adhérer à «Passepartout».

Le problème dépasse le cadre de l'université. En effet, les profs qui enseignent au gymnase se plaignent eux aussi du niveau insuffisant des élèves issus du secondaire.

Selon une conférence récente sur la question, un enseignant aurait souligné que les problèmes se situaient à tous les niveaux: les élèves ne comprennent pas les profs, les échanges oraux spontanés ne sont pas possibles et le vocabulaire des jeunes est très faible. Conséquence: les profs se retrouvent eux aussi à devoir revenir aux cours de base élémentaires.

(nxp)