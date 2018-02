La coopération entre Etats européens dans les domaines de la justice, de la police, des visas et de l’asile, connue sous le titre «Schengen/Dublin», a été lancée en 1985, par l’Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. L’idée fondamentale qui la sous-tend est de simplifier les déplacements au sein de «l’espace Schengen», sans affecter la sécurité de ses 500 millions d’habitants. Schengen a donc supprimé en principe les contrôles aux frontières entre les Etats de cet espace. Aujourd’hui, 27 pays européens participent au dispositif Schengen, y compris des Etats non membres de l’UE tels la Norvège, l’Islande et la Suisse. L’accord de Dublin désigne lui une coopération régissant les compétences pour le traitement des demandes d’asile et évitant ainsi la multiplication des procédures. La signature par la Suisse des deux accords d’association a été réalisée le 26 octobre 2004. Le peuple suisse a approuvé cette participation le 5 juin 2005. Elle est opérationnelle depuis le 12 décembre 2008. C’est ce jour-là (le 29 mars 2009 aux aéroports) que la Suisse a levé les contrôles des personnes aux frontières. Depuis, notre pays établit, lui aussi, des visas Schengen et accepte ceux délivrés par d’autres Etats aux personnes désireuses d’entrer sur son territoire.

Les accords bilatéraux de Schengen et de Dublin comptent beaucoup pour l'économie suisse. Non seulement ils ont rapporté quelque 220 millions de francs par an depuis 2012, mais leur abandon pourrait coûter annuellement plus de 10 milliards.

Invité par le National à indiquer les effets économiques de l'association à l'accord de Schengen sur la coopération policière dans la foulée de la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières par certains Etats mi-septembre 2015, le Conseil fédéral a adopté un rapport incluant l'accord de Dublin sur l'asile. Le bilan dévoilé jeudi est très positif. Le gouvernement en conclut donc que la libre circulation est une condition sine qua non pour la Suisse. Le tour des avantages et des inconvénients de Schengen/Dublin.

Conséquences économiques

À l’horizon 2030, un abandon de l’association à Schengen/Dublin impliquerait, en fonction de la variante, une perte de revenu annuelle entre 4,7 et 10,7 milliards de francs pour l’économie suisse, note le rapport. Soit une baisse de 1,6 à 3,7% du PIB. Le commerce extérieur serait aussi affecté. Le recul des importations se situerait entre 1,6 et 3,7%, et celui des exportations entre 2,4 et 5,6 %, écrit encore le rapport. Il s'agit là d'une moyenne nationale. Mais les répercussions pour les régions frontalières, telles Bâle, Genève et le Tessin seront supérieures à cette moyenne, prévient le texte.

Visas plus difficiles et moins attractifs

L’abandon de l’association à Schengen compliquerait l’entrée en Suisse pour les voyageurs nécessitant un visa. Ils seraient obligés de demander un visa supplémentaire pour entrer dans notre pays. Comme un visa suisse ne permettrait plus alors d'entrer dans l’ensemble de l'espace Schengen, il deviendrait donc moins intéressant, en particulier pour les clients des prestataires externes. Ces difficultés affecteraient en principe tous les voyageurs nécessitant un visa, mais surtout ceux qui souhaitent se rendre dans plusieurs États européens lors d’un même voyage. L’attractivité de la Suisse en tant que place économique et scientifique ainsi que siège d’organisations internationales seraient également restreinte, souligne l'étude.

Moins de touristes

Les dépenses et les démarches supplémentaires liées à la demande d’un visa suisse auraient des conséquences négatives pour le tourisme suisse puisqu'elles entraîneront un recul de la demande touristique en provenance des Etats concernés (Chine, Inde, Russie et pays arabes). Le rapport estime que cette réduction pourrait atteindre entre 15 et 40%, soit environ 370'000 à 1 million de personnes par an. La baisse de la demande touristique en provenance des pays concernés pourrait atteindre entre 200 et 530 millions de francs. Ce sont les destinations appréciées par ces touristes, soit Zermatt, la région de la Jungrau, la Suisse centrale mais aussi les villes qui seraient les plus touchées.

Coûts pour la protection des données

En ce qui concerne l'information sécuritaire, l’association à Schengen a entraîné des coûts supplémentaires moyens d’environ 53 millions de francs par an. Ceci en raison de l'exploitation des banques de données européennes et la participation de la Suisse à Frontex et au Fonds pour les frontières extérieures.

Economies dans le domaine de l'asile

L'association à Dublin a en revanche permis à notre pays de réaliser des économies dans le domaine de l'asile, souligne le rapport. La Suisse transfère en effet bien plus de personnes à d’autres États Dublin qu’elle ne doit en accepter de leur part. Conséquence: les économies se sont élevées à environ 270 millions de francs par an. Car sans Dublin, une grande partie des requérants d'asile concernés seraient restés en Suisse pour une période prolongée. Sans les accords de Schengen/Dublin, les collectivités publiques verraient leurs charges augmenter de quelque 220 millions, surtout donc dans le domaine de l'asile.

Lacunes en matière de sécurité

Le domaine de la coopération policière souffrirait fortement de l'abandon de l'accord de Schengen. En effet, la Suisse n’aurait plus accès aux données de systèmes de recherche et d’information européens. Ce qui aurait un impact négatif sur les contrôles aux frontières, mais aussi sur les contrôles des personnes par la police, note le rapport. La lutte contre le terrorisme serait également affectée. Sans les instruments Schengen, les dispositifs policiers à renforcer dans les villes pour assurer la sécurité intérieure reviendraient à des coûts annuels supplémentaires estimés entre 400 et 500 millions de francs. Et il ne serait même pas possible de compenser intégralement la perte d'accès aux instruments Schengen car une solution nationale ne permettra pas d'obtenir une grande partie des données échangées. Quant à l’introduction de contrôles systématiques aux frontières suisses, elle pourrait même générer des coûts d’environ 1,5 milliard de francs par an.

Bouchons aux frontières

La frontière suisse deviendrait une frontière extérieure de l’espace Schengen aux yeux de l’UE. Conséquence: les contrôles systématiques que nos États voisins devraient mener à la frontière nouvellement créée avec la Suisse entraîneraient d’importants temps d’attente et embouteillages aux points de passage. Les coûts engendrés par ces embouteillages se situeraient entre 1,5 et 3,2 milliards de francs, estime le rapport. Le recrutement de personnel qualifié deviendrait plus difficile, en particulier pour les entreprises des régions frontalières. Autre conséquence: selon les variantes de mise en oeuvre, la diminution du nombre de frontaliers serait de 27% à 62%. Des frontaliers qui, fatigués des embouteillages à la frontière, déplaceraient leur domicile en Suisse.

