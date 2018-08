L'effondrement mardi à Gênes d'un pont autoroutier suscite la plus grande attention des spécialistes suisses. Avec une question en toile de fond: le même drame pourrait-il se produire chez nous? D'autant que de nombreux ouvrages sont de la même génération que le pont Morandi et approchent les 60 ans.

Thomas Rohrbach, porte-parole de l'Office fédéral des routes (OFROU), est catégorique: un tel accident est impossible: «Une telle défaillance structurelle comme à Gênes n'est certainement pas envisageable chez nous, du moins pas dans des circonstances normales», explique-t-il dans les colonnes du Blick mercredi.

Pas possible en Suisse, selon Berne

Il rappelle que l'OFROU possède plus de 3000 ponts dans le réseau routier suisse, ouvrages qui ont en moyenne 30 à 40 ans et qui font l'objet d'une attention constante. «Nos collaborateurs surveillent quotidiennement les éventuels dommages structurels visibles ou non». C'est sur la base de leurs remarques que la Confédération décide alors s'il faut envisager un assainissement. «En outre, chaque ouvrage est inspecté par des spécialistes externes au moins tous les 5 ans», ajoute-t-il. Et des contrôles sont effectués après chaque accident de voiture ou de véhicules incendiés.

Un spécialiste des ponts, le professeur de l'EPFZ, Thomas Vogel, est moins catégorique dans le Tages-Anzeiger. Il affirme: «un pont peut s'effondrer sans signaux d'alerte (...) Cela peut vraiment arriver, surtout sur un pont autroutier. Et avec la vitesse des véhicules, il est impossible de percevoir les signes avant-coureurs». Il ajoute encore que de telles catastrophes ont lieu chaque année dans le monde entier. «Si elles se produisent quelque part en Amérique du Sud, on trouve rapidement des excuses pour les expliquer. C'est plus compliqué quand cela se passe en Italie».

50 ans, ce n'est pas vieux

Le viaduc de Gênes datait de 1967. Mais Thomas Vogel ne croit pas à l'âge du pont pour expliquer son effondrement. «Cinquante ans, ce n'est pas vieux pour un pont. S'il est entretenu et régulièrement inspecté, il peut tenir 70 à 100 ans, voire plus», affirme-t-il dans la Neue Zürcher Zeitung.

L'expert revient toutefois sur les particularités du pont Morandi de Gênes. Il est construit sur la base de câbles coudés et cimentés, explique-t-il. Ces câbles ne sont pas suspendus comme dans le cas des ponts à haubans, mais tendus en diagonale pour tenir la chaussée. Et ils ont été enrobés de ciments afin de les protéger de la corrosion. Une méthode très vite abandonnée car elle augmentait le poids et la rigidité du pont, souligne-t-il. En outre, de meilleures protections ont très vite été trouvées.

Du coup, ce mode de construction serait-il la cause de l'accident? Ce n'est que de la spéculation, affirme le professeur, même s'il est possible, selon lui, que les câbles aient été déchirés ou corrodés. «C'est le point faible de ce genre de pont». Il met aussi en cause le mauvais temps qui régnait sur Gênes au moment du drame: «si l'eau ne parvient pas à s'échapper en raison de drains obstrués, elle cause une surcharge sur le pont», avance-t-il. «Je ne pense pas que ce soit la seule cause de l'effondrement du pont Morandi, mais j'imagine qu'une surcharge de pluie a pu jouer un rôle».

(nxp)