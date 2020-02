Un homme de 40 ans est mort mercredi des suites de ses blessures après la chute d'un télésiège la semaine passée à Stoos (SZ). L'état de santé des trois autres blessés, une femme et deux hommes, s'améliore.

Le quadragénaire décédé, qui habitait le canton de Zurich, était hospitalisé hors du canton de Schwyz. Les deux autres hommes blessés ont pu quitter l'hôpital, a indiqué jeudi la police cantonale schwyzoise.

L'accident s'était produit le 6 février sur l'installation Fronalpstock. Dix personnes conviées à une soirée en altitude, organisée par une entreprise privée, redescendaient en direction de la vallée sur un télésiège à quatre places.

Le siège avec ses quatre occupants était entré en collision avec le câble de treuil assurant un véhicule de préparation des pistes. Les quatre personnes avaient fait une chute de 10 mètres. Quatre hélicoptères avaient transporté les blessés dans des cliniques spécialisées.

Les causes et les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête. Elle est menée par le Ministère public du canton de Schwyz et les Service suisse d'enquête de sécurité (SESE). (ats/nxp)