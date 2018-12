Ce n'est qu'une première prise de température. Il faudra attendre fin mars 2019 pour connaître la position officielle des cantons.

D'ici là, ils auront le temps de se plonger dans les détails du texte, mais aussi d'en obtenir une traduction allemande. Pour que la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) soutienne l'accord, il faut qu'au moins 18 cantons l'approuvent, a indiqué vendredi devant les médias à Berne son président, le conseiller d'Etat saint-gallois Benedikt Würth (PDC), tout en refusant de faire un pronostic sur le résultat du vote.

Evaluer si le contenu de cet accord est acceptable n'est pas seulement une question de politique extérieure, a-t-il souligné. Cela relève aussi de la politique intérieure. Il faut trouver un équilibre entre les deux, a précisé Benedikt Würth.

Directive sur la citoyenneté européenne

Le Saint-gallois a réitéré la volonté des cantons d'avoir des relations stables avec l'Union européenne. «Nous avons toutefois certaines réserves concernant le présent accord», a-t-il ajouté. L'une porte sur la directive concernant la citoyenneté européenne.

Cette dernière ne figure certes pas dans l'accord pour l'instant, mais elle n'en est pas non plus explicitement exclue. Et Benedikt Würth de relever que si elle devait reprendre entièrement cette directive, la Suisse aurait un problème. Elle devrait étendre les droits à l'aide sociale, ce qui compliquerait également l'expulsion de criminels étrangers, selon lui.

Aides d'Etat

Les aides d'Etat sont un autre point d'inquiétude pour les cantons. Bien que l'accord institutionnel ne contienne sur le sujet que des principes généraux pas directement applicables, à l'exception du transport aérien, l'intention de moderniser l'accord de libre-échange a fait réagir les cantons, a indiqué Benedikt Würth.

C'est en particulier l'interprétation de l'article 23 sur les aides d'Etat qui est sensible, car la thématique a des répercussions sur différentes branches. Le traité de libre-échange de 1972 ne fait pas partie de l'accord institutionnel, mais les deux parties se sont montrées prêtes à entreprendre des négociations pour le moderniser. (ats/nxp)