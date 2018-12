La violente agression à la hache de Flums (SG) avait fait couler beaucoup d'encre l'an dernier. Un soir d'octobre 2017, Sasha, un Letton désormais âgé de 18 ans, s'en était pris à plusieurs personnes dans les rues de la localité, les blessant à la hache.

Le jeune homme comparaîtra mercredi devant le Tribunal d'arrondissement de Werdenberg-Sarganserland. Le Ministère public des mineurs demande une peine de 3 ans de prison ainsi qu'une amende de 500 francs pour tentative de meurtre, tentative d'incendie criminel, lésions corporelles simples, dommage à la propriété et violation de la loi sur la circulation routière. Il demande par ailleurs qu'il soit interné dans une institution fermée.

«Tueur d'enfants»

Sasha est arrivé en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial en 2013. Il s'est installé chez sa mère et son beau-père. C'est au printemps 2017 qu'il s'est fait remarquer pour la première fois en raison de ses pulsions morbides et fantasmes de violence, peut-on lire dans l'acte d'accusation. Il avait notamment montré à une travailleuse sociale des vidéos de meurtres et d'accidents mortels. Il lui avait aussi fait voir une machette qu'il avait fabriquée lui-même et sur laquelle il avait inscrit: «Tueur d'enfants».

Après les vacances d'été de la même année, le Letton avait tenu des propos déconcertants dans son école professionnelle. Il avait alors dit à ses camarades qu'il voulait faire un apprentissage de boucher pour pouvoir tuer des animaux et non des humains. Tant la travailleuse sociale que l'établissement scolaire avaient signalé ce comportement inquiétant aux autorités.

Il voulait brûler sa maison pour tuer sa mère

Les instances s'étaient saisies de l'affaire à la mi-septembre, afin de déterminer si le jeune homme représentait un risque pour autrui. Avec l'accord des parents, il avait été décidé de réaliser une évaluation psychiatrique. Mais Sasha était passé à l'acte avant que l'expertise soit réalisée.

Le soir des faits, il avait tenté de se suicider. «Mais il s'était finalement ravisé», peut-on lire dans l'acte d'accusation, cité mardi par 20 Minuten. Il avait ensuite préparé son sac à dos en y plaçant un couteau, un ciseau, de l'argent et une hache. «Vers 20h, il avait mis le feu à la maison familiale. L'accusé avait l'intention de faire brûler la maison pour tuer sa mère parce qu'elle l'avait mis au monde.» Or l'incendie avait pu être rapidement éteint par les pompiers.

Arrêté après avoir foncé dans un magasin

Peu après, Sasha avait marché en direction de la poste de Flums où il avait attaqué un couple et leur bébé «dans l'intention de les tuer». Un passant s'était interposé, ce qui avait agacé le Letton. Celui-ci s'était donc rué sur ce piéton avant de l'attaquer, lui aussi à la hache. Ensuite, il s'était approché de la femme du passant, restée assisse dans la voiture. Après l'avoir attaquée elle aussi, Sasha s'était enfui avec la voiture en question. Mais peu de temps après, il avait provoqué un accident et avait continué sa route à pied jusqu'à la station Agrola de la localité saint-galloise.

Selon l'acte d'accusation, il avait prévu d'y voler une seconde voiture et de s'enfuir en Lettonie. Il s'était donc approché d'une auto dans laquelle était installée une femme sur le siège passager. Il avait essayé de lui percer un oeil avec la paire de ciseaux qu'il avait emportée avec lui. Mais il s'était raté et lui avait «uniquement» donné un coup de poing au visage.

Ne trouvant pas les clés du véhicule, Sasha s'était ravisé puis s'était approché d'une autre auto dans laquelle se trouvait une femme enceinte. Il avait attaqué tant la femme enceinte que la passante qui lui était venue en aide. Ensuite, il s'était mis au volant de cette voiture. Mais ne trouvant pas la marche-arrière, il avait foncé dans le shop de la station-service. C'est à ce moment-là que les forces de l'ordre étaient finalement parvenues à l'interpeller. (Le Matin)