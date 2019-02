Passerelle de 1991

Construite en 1991 dans le cadre du 700e de la Confédération, la passerelle "Un accès aux utopies» se veut un prolongement du môle, au Quai Ostervald.



Rénovée et rouverte en 2013, cette intervention des architectes Frank et Regula Mayer de Winterthour se voulait éphémère. Appréciée des touristes et des promeneurs pour son point de vue sur la ville, elle a survécu à l’exposition temporaire organisée pour le 700ème anniversaire de la Confédération.



À l'invitation de la Section neuchâteloise de la Société suisse des ingénieurs et des architectes, de jeunes architectes suisses avaient alors imaginé onze projets «d’espaces urbains exceptionnel», jalonnant un parcours à travers la ville.



Conservée pour son aspect emblématique, la passerelle offre selon les autorités «la sensation du large, l’incite à la rêverie en le projetant vers d’autres rivages». La passerelle repose sur un seul appui en son milieu. Elle est conçue «comme une bascule géante dont le mouvement reste suspendu dans le vide grâce à deux contrepoids».



Tendue au-dessus de lac, elle défie l’équilibre.