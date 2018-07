Première dans l'histoire de l'aviation, l'aéroport de Zurich gèle ses vols après 22 heures. L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) met en oeuvre sa mesure visant à diminuer le bruit des avions la nuit.

Cette décision fait suite à une enquête datant de 2016. Cette dernière avait révélé que les valeurs-limites des nuisances sonores de l'aéroport en soirée étaient parfois largement dépassées entre 22 heures et minuit, indique l'OFAC mercredi.

Les régions les plus touchées par le bruit sont les cantons d'Argovie, de Schaffhouse et une partie du canton de Zurich. Afin que ces nuisances n'augmentent plus en fin de soirée, l'OFAC a gelé le nombre de créneaux horaires au niveau actuel à partir de 21h00 pour les atterrissages et dès 22h20 pour les décollages.

Déception de l'aéroport

Les nouvelles voies de dégagement, bientôt mises en service autour de la piste 28, ne devront donc pas contribuer à une augmentation des capacités, mais uniquement au respect de l'horaire dès 21h00, souligne l'OFAC. Les retards devront en outre être réduits après 23h00.

L'aéroport se montre déçu par la décision de l'OFAC. Il est certes positif qu'il s'agisse d'un plafonnement et non pas d'une diminution, mais ce plafonnement limite tout de même le développement de l'aéroport, déclare une porte-parole à Keystone-ATS. Les vols intercontinentaux et leurs correspondances incitent pourtant à la flexibilité. (ats/nxp)