Le conseiller national Claude Béglé a-t-il franchi la ligne rouge en ayant fait part d'un avis nuancé sur la réalité sociale et politique de la Corée du Nord? Nul ne saurait l'accuser jusqu'ici d'avoir défendu des régimes autoritaires ou combattu les valeurs de la démocratie. Et, contrairement à ceux qui le critiquent, le Vaudois s'y trouve bel et bien pour raconter ce qu'il y voit, et selon lui, «vouloir sortir des idées préconçues».

Dimension planétaire

Pour certains, la faute est d'abord de s'être fait inviter là-bas. Rien de bon ne peut sortir de ce pays. Pourtant, la Corée du Nord, alliée de la Chine, pèse d'un poids particulier sur la scène mondiale. Depuis son élection, Donald Trump lui a donné une grande visibilité en donnant à ses rencontres avec Kim Jong-un une dimension planétaire. Il faut l'admettre, dans ce bas monde, on parle bien plus souvent de la Corée du Nord que de la Suisse.

Ni tout blanc, ni tout noir

Il y a donc une curiosité légitime à s'y rendre avec les précautions d'usage. Claude Béglé n'est pas un naïf, il n'est pas manichéen non plus. Comme le yin et le yang, rien n’est tout blanc, ni tout noir, et ceci dans n'importe quel pays du monde. On peut évidemment sourire lorsqu'il écrit que «Monsieur et Madame tout le monde sont plus décontractés que je ne l'aurais pensé» et qu'ils «aiment boire des bières dans des estaminets enfumés, s'amuser...» Comme dans le canton de Vaud, sauf qu’ici on n’a même plus le droit de fumer.

Un regard trop «exotique»

En lisant les considérations de Claude Béglé, on se dit que la Corée du Nord pourrait bien figurer au patrimoine immatériel de l’UNESCO, au titre du dernier régime communiste totalitaire avec un culte de la personnalité hérité du 20e siècle! C'est son approche trop «exotique» du sujet qui suscite de l'incompréhension. Cela dit, on peut tout à fait admettre que des gens puissent s’épanouir en Corée du Nord et pas dans une démocratie libérale comme la Suisse... Cela doit arriver tous les jours.

Pas «le pire pays du monde»

Maintenant, les chiens semblent lâchés. Que Claude Béglé puisse dire «qu'on ne vit pas si mal en Corée du Nord», c'est le prétexte qu'on attendait pour tomber sur cet infatigable voyageur. Ce mercredi, il a encore étoffé son point de vue sur Facebook, regrettant que «Le monde occidental s’arque-boute sur une vision de «pire pays de monde» ou de «prison à ciel ouvert», sans vouloir accepter qu’il puisse y avoir aussi des aspects positifs dans ce qui se passe en Corée du Nord...

Le PDC distant

Dans son propre camp en tout cas, on ne se presse pas pour le défendre, et malgré ses explications, les tweets du PDC Vaud se succèdent pour dire qu'on «se distancie» de ses propos. La scène médiatique peut vite tourner à la corrida pour lui, où chacun s'improvise déjà picador pour le faire tomber. En politique, vouloir sortir des idées préconçues n'est pas toujours une bonne idée.