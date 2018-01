Un enquêteur suisse a rencontré l'avocate qui se trouve au cœur de l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine, révèle lundi la Tribune de Genève et 24 Heures. C'est de cette manière que la folle affaire qui empoisonne la présidence Trump rebondit sur le sol helvète.

Victor K., officier de la police judiciaire fédérale, enquête depuis des années sur des mafieux russes et des ministres. En 2016, il s'est rendu à Moscou malgré l'interdiction de sa hiérarchie. A cette occasion il s'est entretenu avec la juriste Natalia Veselnitskaya. Depuis, il a été licencié et fait l’objet d’une procédure pénale du Ministère public de la Confédération (MPC) pour abus de pouvoir, violation du secret professionnel et corruption.

Quels sujets ont été abordés lors de cette entrevue? La question est essentielle. Car Robert Mueller, le procureur en charge de ce dossier brûlant, enquête sur Natalia Veselnitskaya.

On sait en effet que durant l'été 2017, elle a rencontré le gendre, le fils aîné et le chef de campagne de Trump. Ils espéraient recevoir des informations contre Hillary Clinton pour influencer l'élection.

Natalia Veselnitskaya, the Russian lawyer who met Donald Trump Jr., is seen as a fearsome Moscow insider https://t.co/7SVOWlSu6Q — The New York Times (@nytimes) 12 juillet 2017

A cette complexe affaire s'imbrique une affaire russe de fraude fiscale portant sur 230 millions de francs. Natalia Veselnitskaya représente l'un des suspects. Une partie de cette somme se trouverait en Suisse. D’où l’implication du Ministère public de la Confédération.