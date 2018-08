«LeMatin.ch» a relayé dimanche dernier le coup de gueule du parlementaire biennois Mohamed Hamdaoui (PS), outré par l’affiche «Que l’Éternel te bénisse» posée sur un trolleybus biennois. Quatre jours plus tard, tandis que la publicité biblique continue de circuler sur la ligne 4, ce député sait que l’annonceur est une association chrétienne basée à Lyss: «Agence C».

Pas de quoi rassurer ce musulman: «Quand je prends le bus, je n’ai pas envie d’être béni», a-t-il répété au Journal du Jura. Sa colère est nourrie par «le manque de transparence de cette publicité hébergée par une entreprise de service public financée par les contribuables».

L’«Agence C» a pour but de «diffuser et de faire connaître la parole de Dieu en Suisse». Un objectif poursuivi par la publication de versets de la Bible par des annonces ou sur des affiches. Explication de Peter Stucki, président de l’association: «Nous croyons que Dieu est notre Créateur et qu’il a des réponses aux questions et aux défis existentiels pour chaque être humain».

Un simple passage de la Bible

La publicité religieuse est interdite à la radio et à la télévision, mais pour autant qu’elle ne porte pas préjudice à autrui, elle est en principe tolérée dans l’espace public, en vertu des libertés d’opinion et d’expression. L’«Agence C» prétend financer ses actions grâce à des dons privés. Le contrat conclu avec les Transports publics biennois porte sur deux ans.

«Nous avons toujours la possibilité de refuser une réclame, si elle est porteuse d’un message discriminant par exemple», a expliqué au Journal du Jura le directeur des TPB Christophe Kneuss. La citation «Que l’Éternel te bénisse» ne lui apparaît pas problématique sur le plan juridique: «Il ne s’agit pas à proprement parler d’une publicité pour une église, mais simplement d’un passage de la Bible».

En 2012, les CFF avaient été déboutés par le Tribunal fédéral pour avoir interdit un placard qui critiquait la politique de colonisation d’Israël en gare de Zurich. Le TF avait estimé que les gares étaient des espaces publics où la liberté d’expression devait prévaloir. Commentaire de Mohamed Hamdaoui: «Que se passera-t-il si la prochaine dit "Allahu akbar", qui n’est pas non plus un cri belliqueux?».

Décidément, la publicité véhiculée par les transports publics fait débat. C’est d’abord un train de la compagnie BLS décoré aux couleurs du CP Berne qui a énervé le maire de Bienne Erich Fehr (PS). C’est maintenant une affiche bleue et jaune qui dérange sur un bus des Transports publics biennois présidés par... Erich Fehr. (Le Matin)