En 2018, quand on dit «Suisse» à un étranger, à quoi pense-t-il? Mis à part les Californiens qui répondent Abba et Ikea (ils nous confondent toujours avec la Suède), les autres ont entendu parler de nous cette année à cause: a) de Donald Trump à Davos b) de Roger Federer (normal) c) de l'aigle de Xherdan Shaqiri. En gros, on a souvent parlé de nous pour des raisons positives, se réjouit Présence suisse. Ah bon, même avec le coup de l'aigle bicéphale? Chez les Albanais du Kosovo, on ne dit pas, mais chez les Serbes... Pourtant, les médias étrangers (sauf donc serbes) ont plutôt commenté ce geste avec compréhension, note Présence suisse. Et si les Serbes sont pas contents, on leur rappellera juste que Djoko a battu Roger deux fois cette année. Et s'il recommence, on brodera l'aigle sur notre drapeau, na!

Michel Pralong

Kama-sutra

L’Office fédéral de la statistique publie ce mardi ses données sur la population active occupée. Mais n’oublions pas les passifs occupés, les actifs inoccupés, les passifs inoccupés voire les passifs débordés: ce n’est pas sale, chacun ses goûts.

Renaud Michiels

Bi-zarre

Selon la Commission fédérale des migrations, en Suisse,« la binationalité constitue une réalité sociale. Les binationaux ne sont pas soit l’un, soit l’autre, ils sont les deux à la fois». C'est pas faux. Un peu comme les bisexuels, en somme, qui sont hétéros ET homos. Ou les bicarburateurs qui ont deux carburateurs, les bicéphales qui ont deux cerveaux ou les bicolores qui ont deux couleurs. Attention, cela ne fonctionne pas avec bicoque ou biroute.

Michel Pralong

Pan-pan

David Berry, du Missouri, a écopé d’un an de prison pour braconnage. Mais la justice l’a également condamné à devoir regarder «Bambi» en intégralité une fois par mois. L’idée étant évidemment que son cœur de braconnier fonde lors de la mort de la maman du faon, tuée par un chasseur. Mais ce n’est pas forcément gagné. M. Berry estime peut-être que le chasseur qui a buté la mère de Bambi avait un permis en règle et qu’on lui cherche des poux pour rien. Voire pense que quand on prénomme un lapin Panpan il ne faut pas s’étonner si les balles pleuvent.

Renaud Michiels

On a bon?

Réponse: en France?

Michel Pralong

Il inspire la chiasse aux sorcières

Les sorcières d'aujourd'hui (oui, il y en a aux Etats-Unis) n'aiment pas Trump. Car elles se revendiquent avant tout comme des féministes et ont déjà dit à plusieurs reprises au président: du balai! Nouvelle attaque aujourd'hui, car elles en ont marre que Trump ne cesse de comparer l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle à une «chasse aux sorcières». Cela leur rappelle de trop mauvais souvenirs: lorsqu'elles finissaient sur un bûcher. Alors ce genre de comparaison, sabbat un moment!

Michel Pralong

Le nom

Le couple de néonazis britannique qui avait donné Adolf comme second prénom à leur bébé a été incarcéré. Lui, Adam Thomas, 22 ans, a écopé de 6 ans et demi de prison. Elle, Claudia Patatas, 38 ans, a pris 5 ans. C’est rigolo, comme nom, Patatas…

Renaud Michiels

Stop au fisc fucking

Selon la RTS, deux conseillers nationaux socialistes, Samuel Bendahan (VD) et Mathias Reynard (VS), veulent que, comme sur le modèle accepté en votation pour les fraudeurs à l'assurance-maladie, les fraudeurs du fisc puissent être démasqués. Logique, leur triche coûte beaucoup plus cher à l'Etat que les faux malades. Mais bizarrement, la droite estime que c'est une intrusion presque aussi grave (voire même plus grave) que si l'on savait ce qui se passe dans votre chambre à coucher. Comme quoi:

Michel Pralong

(Le Matin)