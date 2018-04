Le partenaire de la mère de famille assassinée en décembre 2015 à Rupperswil (AG) a publié un livre. L'écriture - commencée sans intention de publication - l'a aidé à traverser cette période difficile, écrit Georg Metger dans «Für immer» («Pour toujours»).

Le livre est un récit très personnel et subjectif. Il commence le 21 décembre 2015, le jour de l'assassinat de la mère de famille, de ses deux fils et de la copine de l'aîné. Georg Metger, aujourd'hui 50 ans, est alors soupçonné par la police, et, apprendra-t-il plus tard, surveillé pendant des mois. Ces soupçons lui pèsent, confie-t-il, mais il comprend que la police se doit d'enquêter sur toutes les pistes.

Auteur jugé

Le véritable auteur du quadruple assassinat est finalement arrêté six mois plus tard. Cet Argovien de 34 ans, qui avait également abusé sexuellement de sa plus jeune victime, a été condamné le 16 mars dernier à une peine de prison à perpétuité, assortie d'un internement.

Pour l'écriture, Georg Metger a été soutenu par la journaliste Franziska K. Müller. Les droits d'auteur seront reversés à des oeuvres de charité. (ats/nxp)