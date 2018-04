Voilà une mention stipulée dans une offre publique d’emploi qui n’est pas passée inaperçue: «Les candidatures masculines sont particulièrement les bienvenues.» Hier, tandis que «Le Matin» enquêtait, la Chancellerie de l’État de Berne a retiré cette mention.

«Cette formulation reflète une bonne intention, mais elle est malheureuse», réagit David Gaffino, secrétaire général du Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Bienne (CAF), nommé vice-chancelier la semaine dernière.

C’est son poste à 80% qui est repourvu. S’agissant d’un temps partiel, la mention sur les candidatures masculines a été ajoutée automatiquement, selon les directives cantonales pour l’égalité hommes-femmes. «Il aurait suffi de stipuler que «la Chancellerie d’État favorise le travail à temps partiel des hommes», sans dire que certaines candidatures sont bienvenues», observe David Gaffino.

«Il s’agit là à mon sens d’un cas de discrimination qui va à l’encontre de l’art. 8 al.2 de la Constitution», s’est indignée une lectrice du «Matin» qui n’est «pas du tout féministe». «Il est possible de favoriser les candidatures d’un sexe ou de l’autre lorsque le but est d’équilibrer pour qu’il y ait à peu près le même nombre d’hommes et de femmes au sein d’un service/département. Toutefois, dans ce cas, rien n’est précisé», détaille notre lectrice, choquée qu’«en agissant de la sorte, le canton empêche les femmes d’accéder à ce poste à responsabilité».

«J’ai horreur des inégalités et, quand je vois que même les collectivités publiques ne respectent pas nos droits fondamentaux, je suis outrée», reprend la lectrice du «Matin». Message transmis et entendu.

David Gaffino avait déjà modifié le libellé de l’offre d’emploi au moment de la relayer sur le site du CAF: «Veuillez noter que la Chancellerie d’État favorise le temps partiel des hommes, mais que les candidatures féminines et masculines sont toutes bienvenues et traitées à égalité de chances», avait-il écrit.

Hier, avant midi, la Chancellerie d’État a retiré purement et simplement la mention litigieuse. Dans la foulée, le CAF a biffé à son tour la mention explicative devenue obsolète. Il n’est plus fait mention nulle part d’un avantage accordé aux hommes pour un emploi à temps partiel.

«Il n’y a aucune volonté de discriminer les femmes, au contraire. Le but du canton est d’améliorer leur position en les encourageant à des postes de cadre sans les cantonner aux postes à temps partiel», explique David Gaffino. «Notre intention, c’est d’aiguiller les hommes vers le temps partiel pour leur permettre de consacrer du temps à leur famille», ajoute le vice-chancelier sortant Michel Walthert.

«La majorité des cadres de la chancellerie sont des femmes», poursuit M. Walthert. Le problème se pose quand deux exigences s’opposent pour un même poste: être un homme pour obtenir du temps partiel et être une femme pour devenir cadre supérieur… (Le Matin)