«Voilà!!! L’avion béni arrive .....de Chine!!! Avec du matériel sanitaire essentiel cette fois! Ce n’est pas le voyage du Coronavirus! Bravo à ceux qui l’ont organisé! Honte à ceux qui nous ont rendu complètement dépendants de cette production chinoise...» Le professeur et chirurgien genevois Pilippe Morel s'est lâché lundi sur Facebook après l'arrivée de l'avion en provenance de Chine amenant du matériel pour lutter contre l'épidémie en Suisse: des masques, des lunettes, des gants ou des thermomètres.

D'autres pandémies surviendront

Mais au-delà de son enthouisasme, c'est un appel qu'il lance: «Nous voulons des mesures concrètes et rapides de relocalisation en Suisse de certaines productions dont notre survie peut dépendre! Alimentation, produits sanitaires, médicaments, etc. Les responsables politiques doivent maintenant s’employer à cela. Gouverner c’est prévoir: alors en avant! D’autres pandémies surviendront malheureusement, on le sait! Nous ne voulons plus jamais revivre ce que nous vivons actuellement.»

E.F.