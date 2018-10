Les jeunes ayant terminé leur école obligatoire se tournent principalement vers une formation professionnelle initiale, la grande majorité se déclare satisfaite de sa formation, quelle qu'elle soit.

Les 53% des jeunes qui ont terminé leur école obligatoire en 2018 en Suisse ont entamé une formation professionnelle initiale, soit un apprentissage. Ils sont 33% à avoir opté pour le gymnase ou une école de culture générale et 13% à avoir choisi une solution intermédiaire, selon le dernière «baromètre des transitions» de l'Institut de sondage gfs.Bern.

Près de 73'000 jeunes de 14 à 16 ans ont terminé leur scolarité obligatoire à l'été 2018. Ils se disent satisfaits des offres de formation proposées: pour 92%, la formation répond à leurs capacités et à leurs intérêts et pour 79%, la formation choisie est même la formation rêvée ou souhaitée.

«Candidature inadaptée»

Au 31 août 2018, 70'000 places d'apprentissage sur 81'500 proposées avaient été attribuées. Des places sont notamment demeurées vacantes dans les branches «Bâtiment» ou «Agriculture et sylviculture». Les entreprises expliquent les 11'500 places non repourvues par des raisons de «candidature inadaptée» (70%) ou d'absence de candidature (30%).

Le «baromètre des transitions» est effectué deux fois par an, au 15 avril et au 31 août. Cette fois, il est le fruit d'extrapolations basées sur les réponses de 776 jeunes de 14 à 16 ans ont été interrogés entre le 20 juillet et le 9 septembre, ainsi que 3161 entreprises. (ats/nxp)