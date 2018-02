Territet (VD), localité huppée à la sortie est de Montreux. Le long de l’avenue de Chillon, la bâtisse d’un hôtel trois étoiles abrite, côté lac, l’un des 76 homes du géant alémanique Tertianum: la résidence L’Eaudine. Un EMS doté d’une unité de psychogériatrie, accueillant des pensionnaires souffrant de graves troubles mentaux. Dans la nuit du 25 au 26 février 2017, l’un des résidents – Maurice*, 80 ans – en avait blessés quatre (trois femmes et un homme) «au moyen d’un objet tranchant», communiquait alors la police cantonale. Douze jours plus tard, l’une des trois retraitées – âgée de 89 ans – succombait à ses blessures.

Autonomie du pensionnaire

Alors que le procès de l’octogénaire, incarcéré depuis le drame, s’ouvre demain devant le Tribunal de l’Est vaudois, «Le Matin» est en mesure de révéler que les coups de lame assénés par le pensionnaire aliéné l’ont été au niveau de la gorge. Dans leur sommeil, pour les trois femmes. Son voisin de chambre, lui, était éveillé. Nous savons aussi que le fameux «objet tranchant» n’avait pas été subtilisé incognito à la suite d’un repas au home: cette arme était en fait le propre couteau suisse de Maurice.

Une lame de poche tolérée depuis le placement du retraité à L’Eaudine, sept mois et demi plus tôt, au nom de «l’autonomie personnelle» du nouveau pensionnaire. Et ce malgré sa démence, susceptible de générer des «comportements incontrôlables, voire dangereux», selon un diagnostic posé en 2006 déjà.

«La question d’une responsabilité directe de l’EMS se pose clairement», réagit le conseil de l’une des femmes agressées, Me Hüsnü Yilmaz. En marge de l’ouverture du procès, l’avocat annonce déjà qu’il requerra un report de l’audience pour complément d’enquête. «Il a fallu attendre qu’un de ses résidents en égorge quatre autres pour que le home établisse un protocole des objets dangereux», fustige l’homme de loi.

Aucune plainte contre l’EMS

Sans parler d’une possible surmédication de Maurice la veille du bain de sang. «Un surdosage pourrait avoir entraîné le déraillement du patient, compte tenu de sa démence, poursuit Me Yilmaz. La résidence n’a pas fourni toute la liste chronologique des médicaments qui ont été administrés à l’agresseur ni leur posologie. L’EMS n’a pas, non plus, donné suite à l’ordre du tribunal de fournir les données personnelles de l’agresseur. Le dossier médical est incomplet et le document d’expertise psychiatrique ne se fonde que sur quelques rapports sélectionnés de façon arbitraire.»

Des éléments qui avaient été formellement soumis au procureur chargé du dossier, Laurent Contat. «Aucune plainte n’a été déposée contre cet EMS, indique le magistrat. En cours d’instruction, je n’ai par ailleurs pas constaté d’éléments qui justifieraient une ouverture d’enquête.»

La Cour devra statuer demain sur ce point.

* Prénom d'emprunt (nxp)