L'armée a mis un terme, jeudi soir, aux transports d'eau qu'elle effectuait ces dernières semaines dans les alpages en raison de la sécheresse. Depuis le 20 juillet, ses hélicoptères ont transporté près de 1343,6 tonnes d'eau en Suisse occidentale et orientale.

En Suisse romande, entre le 20 juillet et le 30 août, l'armée a transporté au total 586 tonnes d'eau dans le canton de Vaud, et 349 tonnes dans le canton de Fribourg. En Suisse alémanique, le canton de St-Gall a bénéficié de 195 tonnes d'eau, et celui de Berne de 53 tonnes. La saison d'alpage touchant à sa fin, et suite à quelques averses, l'armée a pu mettre un terme à ses transports d'eau dès jeudi soir, annonce le Département fédéral de la population et des sports (DDPS) dans un communiqué.

Les cantons de Vaud, Fribourg, Berne, St-Gall, Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris et Lucerne ont particulièrement profité de ces apports. La sécheresse y avait tari les sources et les réservoirs de nombreux alpages.

Le ravitaillement en eau de ces alpages a été assuré par des camions civils chaque fois que c'était possible. Dans le cas contraire, les autorités se sont adressées à l'armée. Il s'agissait d'amener suffisamment d'eau sur place pour éviter que les animaux ne doivent redescendre prématurément en plaine et qu'ainsi les alpages cessent leur exploitation.

Transport de matériel

Par ailleurs, les hélicoptères ont transporté plus de 18 tonnes de matériel, notamment des pompes, des bassins et des tuyaux. Dans les cantons de Vaud et de Berne, les troupes d'un bataillon d'intervention d'aide en cas de catastrophe ont également été engagées pour monter, démonter et, en partie aussi, faire fonctionner les bassins d'eau.

Du 5 au 6 août, un Super Puma de l'armée a aidé les sapeurs-pompiers civils dans leur lutte contre un incendie de forêt, dans le val Verzasca. (ats/nxp)