En février 2017, le ministre de la Défense, Guy Parmelin, larguait une petite bombe. Il déclarait à la presse que les réserves de munitions de la Suisse étaient à ce point si faibles que l'armée devrait déposer les armes «après quelques jours seulement» si elle devait s'en servir. Raison pour laquelle il était urgent de reconstituer le stock de munitions. Le Vaudois avait alors demandé 381 millions de francs, dont un crédit extraordinaire de 225 millions, pour refaire le plein de cartouches, de balles et d'obus-flèches.

Selon le Tages-Anzeiger lundi, il s'agit là du plus gros achat de munitions de l'armée depuis longtemps. Et l'un des plus controversés. Guy Parmelin l'avait en effet inclus dans le programme d'armement à court terme. Ce qui laissait soupçonner, relève le Tagi, qu'il s'agissait surtout de combler dans le programme d'armement le trou financier causé par l'abandon provisoire du système de défense anti-aérienne.

Jusqu'ici le département de la Défense avait toujours fait valoir le secret défense pour éviter de répondre aux questions sur l'urgence présumée autour du stock de munitions et la taille réelle des réserves. Mais il n'y a plus d'interdiction d'informations en ce domaine, en raison d'une modification dans l'établissement comptable décidée par le Parlement en 2015, souligne le journal.

3,646 milliards de francs

Du coup, on apprend que lors des deux dernières années, les spécialistes de l'armée ont évalué toutes les réserves en fonction de leur âge et de leur état. Verdict: la Confédération dispose de munitions évaluées au total à 3,646 milliards de francs. C'est ce qui est inscrit du moins dans les comptes de l'Etat en 2017, révèle le Tagi.

Un montant relativement élevé, commente le journal alémanique, qui le compare à la consommation réelle de munitions de l'armée. Ainsi tant en 2016 que 2017, celle-ci a consommé des cartouches et des balles pour quelque 60 millions de francs. Soit à peine 1,3 % des réserves totales.

Ce qui ne veut pas dire que l'armée dispose de trop de munitions, précise le journal. Car elle utilise surtout des balles et cartouches d'entraînement en temps de paix et elles sont moins chères que celles utilisées lors de cas sérieux. En outre, les armes les plus coûteuses ne sont presque jamais utilisées et sont stockées pour les urgences.

Des politiciens grognent déjà

Mais connaître enfin la valeur du stock de l'armée n'est pas suffisant pour le conseiller national Beat Flach (Vert'lib). Selon lui, personne au Parlement ne peut juger ainsi si les dépenses demandées pour l'achat de munitions sont réellement nécessaires. C'est une première étape. Mais ce n'est pas assez, dit-il. «Car le but de Parmelin de reconstituer des réserves entraîne une fois de plus des nouveaux coûts et de nouveaux risques pour la sécurité que les politiciens doivent garder à l'esprit.»

Le Vert Balthasar Glättli souhaite également soulever la question des munitions au sein de la Commission de la politique de sécurité. «Il est très difficile de juger si des stocks de 3,6 milliards de francs sont appropriés», critique-t-il. Mais il y voit déjà un potentiel d'économies: «surtout quand on voit comment l'armée détruit chaque année des munitions anciennes et inutilisables. Il est clair que ces coûts seraient plus bas avec une réserve de munitions plus petite», estime-t-il.

(nxp)