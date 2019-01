Il y a des offres d'emplois qui attirent davantage le regard que d'autres. Comme celle de l'Armée suisse qui recherche un «Senior penetration tester» (si vous ne nous croyez pas, elle est là). Sa tâche consistera notamment à «encadrer et diriger les travaux du red team, y compris les tests de pénétration». Allez savoir ce qu'est cette équipe rouge (ou rougie, peut-être). Il est demandé à la personne d'être autodidacte (tant qu'elle connaît son sujet à fond) et d'avoir «plusieurs années d'expérience dans le domaine des tests de pénétration». On imagine qu'un testeur de suppositoires aurait ses chances. Un poste qui convient également à une femme puisqu'il est précisé «tester-in»! N'aurait-on rien compris? Senior ne voudrait pas dire vieux? Pour nous, l'annonce reste impénétrable.

Vision d'horreur

Les réseaux sociaux peuvent nous faire tomber inopinément sur des atrocités. Heureusement, il existe tout de même quelques filtres internes qui nous préservent du pire. Ainsi, Twitter nous a épargné dieu sait quoi de cette visite du Conseil d'État valaisan sur le chantier d'un futur hôpital. Ont-ils trouvé un cimetière indien, fumaient-ils du H, l'infirmière était-elle en petite tenue? Si c'était juste pour qu'on ne puisse voir le «é» en trop dans «Riviera», c'est raté, on arrive à lire dans le tweet de Christophe Darbellay.

Fondus

#repost @DelishDotCom ???? This 20lb Spiked Hot Cocoa is available THIS THURSDAY! Top it off with your choice of #Tequila, #Mezcal, #Cognac or #Whiskey and share it with 20 of your friends ???? Tag who you’d devour this with! pic.twitter.com/6WQjRxoCO4 — PHD Terrace (@PHDTerraceNY) 28 janvier 2019

Depuis ce jeudi, si vous vous rendez au PHD Terrace à New York, vous pourrez déguster ce chocolat chaud géant (10 kilos) pour la modique somme de 375 dollars. Il est recommandé toutefois d'être 22. Avec du chocolat, de la crème fouettée et des marshmallows grillés, ce n'est toutefois pas juste pour les amateurs de douceurs, mais un truc de plus pour picoler. Car on y ajoute à choix tequila, cognac, whisky ou mezcal (voire les quatre). Se biturer avec tout ça de sucre: la flaque de vomi aussi doit faire 10 kilos.

Elle part en sucette

La toujours très ouverte d'esprit Suzette Sandoz, ne croit visiblement pas que l'homme soit responsable du réchauffement climatique. Et ne croit pas trop à la jeunesse non plus. Dans son blog hébergé par «Le Temps», la libérale vaudoise écrit à propos de la grève des jeunes pour le climat: «Quel beau coup de pub que celui réalisé par les fanatiques du réchauffement climatique grâce à la récupération des jeunes!» Récupération qui serait une pratique courante des régimes totalitaires. «Je n’évoquerai pas les jeunesses hitlériennes que je n’ai pas connues», ajoute-t-elle, en les citant quand même. Par contre, l'URSS, ça oui, elle connaît et en a vu des récupérations! Et puis l'affreuse extrême-gauche c'est toujours pire que l'affreuse extrême-droite. De là à dire que les jeunes qui s'inquiètent de l'avenir de l'humanité vont devenir des staliniens (pas des nazis, hein. Quoi que...). Son blog s'appelle le «Grain de sable». Il semble plutôt que ce soit la raison qui l'ait désertée.

Ça sent la poudre!

Aux abris, à vos pelles et vos bonnets: la neige va tomber en masse sur la Suisse romande, avec son cortège de retards, d'abrutis en pneus neige et de râleurs. Ben c'est pourtant de saison. Profitez-en, cela ne devrait plus durer 100 ans, à moins que les jeunes réussissent à faire bouger les choses et que Suzette Sandoz se taise.

