Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: L'armée suisse a ouvert le bureau «Diversity Swiss Army» pour traiter du sujet des transgenres, rapportent «Le Matin Dimanche» et la «SonntagZeitung». Ce bureau collabore avec le commandement du recrutement, le service médical militaire et le service juridique des forces armées.

Les règlements actuels prévoient l'inéligibilité au service militaire et à la protection civile en cas de transsexualité, mais l'armée a dû adapter sa pratique depuis 2013, expliquent les journaux. Si un spécialiste certifie la santé mentale et physique, la résistance au stress, la résilience et la capacité d'adaptation et de subordination, rien ne s'oppose plus à l'admission d'un transgenre.

De tels cas restent toutefois rares. Les médecins militaires diagnostiquent environ 18 cas de transsexualité par an. Dès 2020, les recruteurs de l'armée aborderont la question en interrogeant les jeunes de 19 ans sur le sexe auquel ils s'identifient.