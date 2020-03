L'armée suisse a enregistré son premier cas de coronavirus. Un militaire a été testé positif à la place d'armes de Wangen an der Aare (BE). Il a été placé en isolement à l'infirmerie, a annoncé mardi l'Armée.

A son entrée en service lundi pour un cours de répétition, l'homme a indiqué qu'il s'était rendu il y a peu à Milan. Il a été soumis à un test, effectué par le laboratoire ABC de Spiez (BE). Une confirmation par le laboratoire de référence de Genève est encore attendue.

Son état est stable. Les trois personnes qui partageaient sa chambre ont été placées en quarantaine. Les autres militaires qui ont été en contact avec le patient infecté ont été placés en quarantaine temporaire durant la nuit.

Soutien aux autorités civiles

Les écoles de recrue et cours de répétition continuent à se dérouler sans changement, précise l'Armée dans son communiqué. Le rayon de sortie a été limité pour toutes les troupes en service dans le pays, afin de permettre qu'elles soient prêtes à tout moment à se mettre au service des autorités civiles et de la population.

En effet, à chaque cas positif découvert, une compagnie entière, voire plusieurs, devraient être mises en quarantaine et ne seraient plus prêtes à être engagées, explique l'Armée. Or la capacité opérationnelle et de commandement des forces armées doit rester garantie.

Actuellement, environ 10'000 militaires sont en service. En raison du danger d'infection par le coronavirus, l'armée a annulé un certain nombre d'événements, notamment toutes les journées de visite pour les membres des recrues et une réunion de tous les officiers supérieurs d'état-major mercredi. Cette réunion se déroulera de manière décentralisée par vidéoconférence. L'événement «La sécurité est aussi féminine» prévu vendredi a également été annulé. (ats/nxp)