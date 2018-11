Les ambassades de Belgique, de France et de Pologne en Suisse organisent dimanche à Berne conjointement les cérémonies de Commémoration du centenaire de l'armistice. L'armée helvétique est également représentée, a annoncé l'ambassade de France en Suisse.

Un office religieux œcuménique est célébré en la Basilique de la Trinité dimanche matin à Berne. Ensuite, les ambassadeurs de Belgique, de France et de Pologne devaient honorer au cimetière de Bremgarten la mémoire des soldats qui y reposent.

[#Centenaire1418]

Les Ambassadeurs de nombreux pays dont la Pologne, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne rendent un hommage aux victimes de la 1ère guerre mondiale, en présence du maire de Berne @avongraffenried et du Chef du commandement des Opérations du DDPS pic.twitter.com/xdK1CkoRgs — La France en Suisse (@FranceenSuisse) 11 novembre 2018

En présence du maire de la ville, Alec von Graffenried, et du commandant de corps Aldo C. Schellenberg, chef du commandement des opérations et remplaçant du chef de l'armée, les trois ambassadeurs devaient rendre hommage dans leurs discours aux victimes, civiles et militaires, de tous les conflits à travers les temps.

Différentes cérémonies ont eu lieu ailleurs dimanche en Suisse, notamment à Genève au cimetière de la Châtelaine et au Parc Mon Repos, au cimetière de Sierre (VS) et au Parc de Neuchâtel. (ats/nxp)