Faire des paiements électroniques entre particuliers peut s'avérer délicat. Il existe pourtant des solutions sécurisées, comme avoir un compte Paypal ou utiliser de la monnaie électronique comme Paysafecard. Mais des escrocs ont réussi à combiner les deux pour en faire une arnaque. C'est la mésaventure qui est arrivée à l'un de nos lecteurs.

Possédant de nombreux DVD, par manque de place, il opte pour des mallettes pour les ranger. Du coup, il se retrouve avec des centaines de fourres dont il n'a plus besoin et les propose sur Anibis, site de petites annonces gratuites. Une femme se montre intéressée, le contacte, lui demandant de communiquer avec elle uniquement via son email (sur un compte gmail). Cette soi-disant Francine ajoute que, étant en instance de divorce, elle ne peut payer que via Paypal.

Le vendeur a déjà un doute à ce moment mais, après tout, Paypal est un moyen de paiement assez courant. Comme il n'a pas de compte, il en crée un pour recevoir l'argent. Et il poste le colis à l'adresse indiquée par l'acheteuse, à Montfaucon (JU). Cette dernière annonce ensuite avoir versé la somme promise, soit 180 francs ainsi que 29 francs pour les frais d'envoi.

Faux mails

Problème, rien n'apparaît sur le compte du vendeur. C'est alors que Paypal envoie des mails pour dire que c'est normal, vu qu'il faut faire une vérification des deux comptes lorsque l'un est en Suisse et l'autre en France (l'acheteuse divorcée disant être en voyage). Le plus simple pour activer le compte? Le provisionner. Et la manière la plus sûre, c'est de le faire via Paysafecard. Ce système est en effet un paiement sécurisé. On achète (à la Poste et autres points de vente) des codes PIN de différentes valeurs. Ce sont ces codes que l'ont transmet à celui à qui l'on veut verser de l'argent. Dans ce cas-là, Paypal. Pas d'intermédiaire donc pas de risque que l'argent s'évapore.

Sauf que demander de valider le compte via six codes Paysafecard de 150 francs chacun, cela fait beaucoup. Sans compter qu'il y a trop de contretemps et les mails de Paypal, sous une première apparence crédible, se révèlent plutôt bizarres, avec des fautes d'orthographe. L'adresse de contact aussi est étrange: service.virementdefonds@europe.com. Le vendeur contacte alors le vrai service Paypal qui lui répond de cesser immédiatement de communiquer avec cette personne. Là c'est évident, il s'agit d'une arnaque.

Adresse inexistante

Et le colis, où est-il? Parmi ceux que la Poste n'a pu livrer, car l'adresse à Montfaucon existe, mais pas la personne mentionnée. Cette même adresse a d'ailleurs déjà servi plusieurs fois auparavant, visiblement pour de semblables arnaques. Ces acheteurs sur Internet ne s'intéressent absolument pas aux objets, ils veulent juste qu'on leur fournisse des code PIN Paysafecard afin de vous soutirer de l'argent.

Notre lecteur s'en tire donc sans trop de dommages. Il a même récupéré son colis de fourres de DVD et a remis ces dernières en vente sur Anibis. Il en est toutefois de sa poche pour les frais d'envoi et de compte, fermé depuis.

Règles à suivre

Ce type d'escroquerie est connue et fait fureur, nous confirme la Fédération romande des consommateurs. Elle a d'ailleurs publié une mise en garde sur son site. Paysafecard elle-même est au courant de ces pratiques frauduleuses qui font du tort à son image et donne des conseils à ses utilisateurs. Dont, le principal, à respecter absolument: ne jamais transmettre un code PIN par mail ou téléphone. En cas de doute, immédiatement bloquer son compte.

En cas de suspicion face à un soi-disant mail officiel, comme ici ceux de Paypal, entrez l'adresse de contact dans un moteur de recherche. Dans notre cas, service.virementdefonds@europe.com nous amène directement sur un site de signalement d'arnaques. Enfin, vous pouvez également dénoncer votre cas auprès de la police fédérale via son formulaire. Pas sûr que les coupables soient arrêtés, mais plus les arnaques sont connues, moins elles fonctionnent. (Le Matin)