Lundi dernier, la police cantonale fribourgeoise a diffusé le portrait-robot d’un homme soupçonné d’agression sexuelle. Un dessin réalisé à la main qui n’a pas convaincu tout le monde. «J’ai jamais croisé personne avec une tête aussi improbable», a réagi un internaute sur la page Facebook de la police. «Bonne chance pour trouver quelqu’un à partir de ce dessin», a ironisé un second.

Chacun jugera. Mais on ne peut que constater que les polices romandes diffusent très rarement des portraits-robots. «En moyenne un par an», note Isabelle Taylor, porte-parole de la police cantonale fribourgeoise. Plusieurs, ces dernières années, ont concerné des cas à Bienne. «Nous en réalisons jusqu’à une dizaine par année», précise Letizia Paladino, porte-parole de la police cantonale bernoise.

Par contre, dans les cantons de Vaud et Genève, on n’en voit à peu près jamais. Simplement parce que les polices ont des stratégies différentes en la matière. Car ces deux cantons croquent aussi des malfrats recherchés. «Trois à quatre fois par an dans le canton de Vaud.» «Cinq à sept» au bout du lac. Mais, sauf exception rarissime, ils sont destinés à un usage interne, distribué aux collaborateurs. «J’imagine qu’il faudrait vraiment qu’une enquête se retrouve au point mort pour qu’on en diffuse un publiquement», commente le porte-parole de la police genevoise, Silvain Guillaume-Gentil.

À Fribourg, c’est l’inverse: «Le but du portrait-robot est d’être diffusé avec un appel à témoins, donc à l’externe», souligne Isabelle Taylor. À Berne, les deux cas de figure coexistent.

Homicide, viol, brigandage, vol avec violence: les corps de police dressent des portraits des suspects habituellement surtout pour des délits graves. Et, bien sûr, pour que ce soit possible, il faut qu’un œil se soit posé sur un suspect: celui d’un témoin ou celui de la victime elle-même.

Mais au niveau technique, là encore, les habitudes divergent. Qui a dessiné le portrait fribourgeois? «Nous avions un spécialiste, mais il a pris sa retraite. Nous n’avons donc plus cette compétence», répond la porte-parole. L’assistance de confrères vaudois a donc été demandée.

Fragments de visage à assembler

Là, un agent est chargé des croquis. «Il s’agit d’un collaborateur de la police scientifique. Il n’a pas eu une formation spécifique mais il faut être à l’aise avec les techniques de dessin académique», précise Florence Maillard, porte-parole de la police cantonale vaudoise.

À Genève, au contraire, tout est informatisé. Trois agents de la brigade de police technique et scientifique ont été formés à l’utilisation d’un logiciel nommé Faces. «Il offre un grand choix de parties du visage, qu’il s’agit d’assembler. Puis le travail est éventuellement fignolé sur Photoshop», détaille Silvain Guillaume-Gentil. Dans le canton de Berne, «deux spécialistes du service d’identification judiciaire ont été formés spécifiquement pour dresser des portraits-robots», raconte Letizia Paladino. Ils travaillent habituellement avec un logiciel. Mais parfois à la main. Pour quelle réussite au final? «Des cas ont pu être résolus grâce à la diffusion en interne de tels portraits-robots», répond Florence Maillard, pour le canton de Vaud. Ailleurs aussi, évidemment. Mais on voit avant tout ces croquis comme des «outils» supplémentaires faisant partie d’une enquête. Et d’ajouter que si un dessin peut mener à un suspect, il permet aussi de disculper des personnes qui ne ressemblent pas du tout au portrait-robot.

Pour revenir au croquis diffusé la semaine dernière, la barbe ou la capuche donnent un air étrange au visage. Mais ces imperfections ne sont peut-être pas importantes. «Avec un portrait-robot, nous sommes d’abord tributaires du témoin, de sa vision, de sa mémoire, commente Silvain Guillaume-Gentil. Il ne faut pas se formaliser si l’aspect général peut apparaître un peu étrange. Car régulièrement ce sont des détails qui font la différence. On reconnaît un grain de beauté, un regard, la forme d’un nez.» Comme d’habitude, le diable est dans les détails.

